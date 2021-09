Desde que foi rebaixado da Red Bull e retornou à AlphaTauri, Pierre Gasly apresenta um desempenho consistente e, por muitas vezes, surpreendente. O francês ganhou o GP da Itália de 2020 e subiu ao pódio em mais duas corridas. Por isso, muito se especula se ele não merecia outra chance na equipe austríaca. O chefe Christian Horner não descarta a possibilidade.

No momento, Sergio Pérez ocupa o assento desejado. Apesar de um bom começo, com a vitória no Azerbaijão e o terceiro lugar na França, o mexicano caiu de rendimento e só pontuou em quatro das últimas sete provas. A escuderia já renovou com ele para 2022 e agora pensa nas alternativas para 2023, que também passam pelo atual piloto.

Em entrevista para o site oficial da Fórmula 1, Horner elogiou a atual fase de Gasly e respondeu se cogitaria um retorno dele: "Nunca vou descartar nada, ele está dirigindo em um nível muito bom. É muito jovem e faz um bom trabalho. Para 2023, temos várias opções disponíveis."

“Pierre está fenomenal com a AlphaTauri nas últimas duas temporadas, e suas aspirações continuam a crescer. Então é uma coisa boa ele mantê-lo como líder lá. Ele continua sendo um piloto emprestado da Red Bull Racing.”

Conhecida por seu programa de pilotos, a equipe austríaca tem alguns nomes nas categorias de base que poderiam ser companheiros do francês na coirmã e projetados para assumir o cockpit da principal no futuro.

"Temos esse grupo de jovens talentos chegando", disse Horner. "Liam Lawson e Jüri Vips na Fórmula 2, Dennis Hauger na liderança da Fórmula 3 e Jak Crawford, um jovem americano muito promissor. Portanto, há força e variedade no programa de juniores."

