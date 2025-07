O ex-piloto de Fórmula 1 e comentarista da Sky Sports, Martin Brundle, conversou de forma privada com Christian Horner após o anúncio da demissão do agora ex-chefe da Red Bull, que afirmou não ter recebido nenhum tipo de justificativa da equipe para a decisão. Comentando sobre o anúncio, Brundle disse que está "bastante triste", mas concorda que isso "não foi algo completamente inesperado".

A equipe de Milton Keynes anunciou nesta manhã que o ex-piloto de 51 anos foi removido do cargo com efeito imediato. O chefe da Racing Bulls, Laurent Mekies, foi promovido ao cargo, além da posição de CEO da Red Bull. O diretor de corridas da Racing Bulls, Alan Permane, assumirá o cargo de Mekies como chefe da Racing Bulls.

Brundle conversou com a Sky Sports F1 pouco após o anúncio, afirmando que ficou "bastante triste" ao saber da saída de Horner.

"Vou conversar com Christian mais tarde. Mas pude enviar uma mensagem para ele, dizendo: 'Sinto muito por isso [sua saída]. Na verdade, eu escrevi para ele se poderíamos conversar antes de eu entrar ao vivo, porque eu queria saber do seu ponto de vista. E ele não teve como falar sobre isso".

"O que ele me disse é que a Red Bull não lhe deu uma justificativa para sua demissão. Então essa é a única informação concreta que tenho".

"Não acho que seja algo completamente inesperado, considerando as coisas que estão acontecendo e os tipos de problemas na equipe, os rumores que tiram Verstappen da equipe e outros", explicou. "Considero Christian um amigo e ele fez um trabalho incrível nos últimos 20 anos - ganhou muitas corridas e campeonatos para pilotos e para a equipe".

"E ele levou a equipe, que era a Stewart, da Jaguar, que estava em dificuldades, para um enorme campus em Milton Keynes, com muito sucesso e uma enorme sala de troféus. Mas não foi difícil sentir no paddock da Fórmula 1, observar e ouvir que as coisas não estavam muito bem".

Ao longo de sua carreira no comando da equipe Red Bull F1, Horner comemorou 124 vitórias em corridas, oito títulos de pilotos com Sebastian Vettel e Max Verstappen e seis títulos de construtores. No entanto, a equipe teve dificuldades com o desempenho durante a temporada de 2025, caindo para o quarto lugar na classificação dos construtores.

Além das preocupações com o desempenho, há rumores de que o piloto-estrela da equipe, Verstappen, está considerando uma mudança para a Mercedes, usando uma cláusula de saída relatada em seu contrato, e a equipe não conseguiu encontrar um companheiro de equipe que possa utilizar o carro da mesma forma que o holandês.

Horner também foi acusado de comportamento inadequado com uma funcionária no início de 2024, embora tenha sido inocentado das alegações por uma investigação realizada pela Red Bull GmbH.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!