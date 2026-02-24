F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko
Saída de ex-chefe da Red Bull será mostrada na oitava temporada de "Drive to Survive", da Netflix
Christian Horner falou sobre sua saída da Red Bull Racing durante a oitava temporada do programa Drive to Survive, da Netflix.
A série documental, que será lançada em 27 de fevereiro, acompanhou os bastidores e os acontecimentos dentro e fora das pistas da temporada de Fórmula 1 de 2025. O quarto episódio, intitulado " Um Touro Sem Chifres", abordará a saída de Horner da Red Bull.
Após estar na equipe desde o início, Horner foi substituído como CEO e chefe de equipe da Red Bull Racing em julho de 2025 por Laurent Mekies, ex-chefe da Racing Bulls. O britânico agora teve a oportunidade de falar sobre sua saída, que ele acredita ter sido uma decisão de Oliver Mintzlaff e Helmut Marko.
"Sinto uma verdadeira sensação de perda e mágoa. Foi tudo muito repentino. Não tive realmente a chance de me despedir como deveria", disse Horner no documentário.
"Nunca imaginei estar nessa situação. Claro, a sua reação imediata ao receber uma afronta dessas é tipo, 'que se danem'. Tiraram de mim algo que não foi minha escolha, algo muito precioso para mim."
"Eu sempre dei o meu melhor. Fiz o meu melhor pela minha equipe, pelas pessoas que eu representava. Mas o desempenho este ano não tem sido tão bom quanto nos anos anteriores."
Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing
Photo by: Bryn Lennon - Formula 1
Ao ser questionado se acreditava que os Verstappen tinham algo a ver com a decisão, Horner acrescentou: "[O pai de Max Verstappen] nunca foi meu maior fã. Ele já falou abertamente sobre mim. Mas não acredito que os Verstappen tenham sido responsáveis de alguma forma."
"Acho que essa foi uma decisão tomada por Oliver Mintzlaff, com Helmut aconselhando nos bastidores. Acho que, no fim das contas, as coisas mudaram dentro da empresa, dentro do grupo. O fundador faleceu. E depois da morte de Dietrich, acho que provavelmente fui considerado como tendo talvez muito controle."
Houve rumores sobre o retorno de Horner ao campeonato após sua saída, embora esse retorno ainda não tenha sido confirmado.
APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Horner estaria negociando retorno à F1 com antigo parceiro da McLaren
F1: Horner dá opinião sobre suposto truque da Mercedes e Red Bull
Horner se encontra com presidente da FIA e alimenta rumores de retorno à F1
VÍDEO F1: Veja momento em que Red Bull de Tsunoda pega fogo em apresentação em São Francisco
ANÁLISE F1: Como cada equipe se saiu na pré-temporada do Bahrein
F1: Verstappen destaca bom desempenho em testes, mas admite que "ainda há muito trabalho para ficar mais rápido"
Últimas notícias
F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine
F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada
Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time
F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários