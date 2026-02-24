F1: Horner nega influência de Verstappen em demissão da Red Bull e aponta para Marko

Christian Horner falou sobre sua saída da Red Bull Racing durante a oitava temporada do programa Drive to Survive, da Netflix.

A série documental, que será lançada em 27 de fevereiro, acompanhou os bastidores e os acontecimentos dentro e fora das pistas da temporada de Fórmula 1 de 2025. O quarto episódio, intitulado " Um Touro Sem Chifres", abordará a saída de Horner da Red Bull.

Após estar na equipe desde o início, Horner foi substituído como CEO e chefe de equipe da Red Bull Racing em julho de 2025 por Laurent Mekies, ex-chefe da Racing Bulls. O britânico agora teve a oportunidade de falar sobre sua saída, que ele acredita ter sido uma decisão de Oliver Mintzlaff e Helmut Marko.

"Sinto uma verdadeira sensação de perda e mágoa. Foi tudo muito repentino. Não tive realmente a chance de me despedir como deveria", disse Horner no documentário.

"Nunca imaginei estar nessa situação. Claro, a sua reação imediata ao receber uma afronta dessas é tipo, 'que se danem'. Tiraram de mim algo que não foi minha escolha, algo muito precioso para mim."

"Eu sempre dei o meu melhor. Fiz o meu melhor pela minha equipe, pelas pessoas que eu representava. Mas o desempenho este ano não tem sido tão bom quanto nos anos anteriores."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing Photo by: Bryn Lennon - Formula 1

Ao ser questionado se acreditava que os Verstappen tinham algo a ver com a decisão, Horner acrescentou: "[O pai de Max Verstappen] nunca foi meu maior fã. Ele já falou abertamente sobre mim. Mas não acredito que os Verstappen tenham sido responsáveis ​​de alguma forma."

"Acho que essa foi uma decisão tomada por Oliver Mintzlaff, com Helmut aconselhando nos bastidores. Acho que, no fim das contas, as coisas mudaram dentro da empresa, dentro do grupo. O fundador faleceu. E depois da morte de Dietrich, acho que provavelmente fui considerado como tendo talvez muito controle."

Houve rumores sobre o retorno de Horner ao campeonato após sua saída, embora esse retorno ainda não tenha sido confirmado.

