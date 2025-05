F1: Horner nega rumores de saída da Red Bull para a Ferrari

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, negou os rumores que o ligavam ao comando da equipe de Fórmula 1 da Ferrari.

O Motorsport.com apurou que o presidente da Ferrari, John Elkann, é um grande admirador de Horner, que levou a Red Bull a dois períodos dominantes com Sebastian Vettel e depois com Max Verstappen. E foi sugerido que Elkann tentou 'roubá-lo' em várias ocasiões nos últimos anos.

No comando da escuderia Red Bull desde a sua fundação em 2005, Horner assinou recentemente uma extensão de contrato em 2021, que deve durar até o final de 2026. Mas, quando questionado no GP da Espanha deste fim de semana em Barcelona, o britânico descartou qualquer noção de que esteja disposto a trocar a Red Bull pela Ferrari em breve.

"É claro que é sempre lisonjeiro ser associado a outras equipes, mas meu compromisso é 100% com a Red Bull", disse Horner. "Sempre foi e certamente será a longo prazo".

"Há um monte de especulações, como sempre acontece nesse ramo, sobre pessoas que vêm para cá, vão para lá, o que for. E acho que as pessoas da equipe sabem exatamente qual é a situação. Meu italiano é pior do que o inglês de Flavio [Briatore]. Então, como isso poderia funcionar?"

O ex-chefe da ART e da Sauber, Fréd Vasseur, assumiu o cargo de chefe de equipe da Ferrari antes da temporada de 2023, levando a Scuderia ao segundo lugar no campeonato de construtores no ano passado, enquanto a equipe italiana está atualmente em quarto lugar na classificação.

Antes da atual campanha, Elkann e Vasseur conseguiram contratar o heptacampeão Lewis Hamilton para fazer dupla com Charles Leclerc, enquanto a equipe de Maranello tenta voltar ao topo da F1 sob as novas regulamentações técnicas da série que chegarão em 2026.

