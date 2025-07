F1: Horner negocia ida para Cadillac, afirma portal italiano

Christian Horner, depois de 20 anos como chefe de equipe e CEO da Red Bull Racing, está 'no mercado' da Fórmula 1 e, segundo o portal italiano Funoanalisitecnica, ele já estaria em conversas com a Cadillac, que será a 11ª escuderia do grid em 2026.

O britânico, que liderou a Red Bull desde a estreia da equipe na F1, foi demitido após uma série de polêmicas em 2024 e uma crise envolvendo o segundo carro da equipe de Milton Keynes, especialmente em 2025, quando nem Liam Lawson quanto Yuki Tsunoda entregaram resultados para a escuderia taurina.

Antes mesmo da saída do chefe de equipe, rumores sobre uma possível ida à Ferrari ou para a Alpine circularam no paddock, mas outra voz indicou um possível novo caminho para o ex-taurino.

Roberto Cecere, jornalista italiano do Funoanalisitecnica, afirmou que conversas entre Horner e a Cadillac já teriam começado, mesmo com a nova escuderia americana com um chefe de equipe, Graeme Lowdon, e CEO, Dan Towriss, já definidos.

No entanto, Cecere não descartou uma mudança na estrutura da Cadillac para abrigar a mentoria do britânico, além da sede da equipe no Reino Unido ser em Silverstone, poucos quilômetros de distância de Milton Keynes, onde fica localizado o 'campus' da Red Bull.

Um ponto de destaque que pode afetar qualquer mudança de equipe é a provável licença obrigatória de Horner, que ainda está atrelado à estrutura da marca de bebidas energéticas e que, caso queira sair, deverá passar pelo 'período sabático mandatório' da F1.

