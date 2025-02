F1: Horner questiona FIA após novas regras sobre asas flexíveis

Em 2024, a FIA enfrentou diversas polêmicas envolvendo o uso de asas flexíveis, principalmente por parte da McLaren. O time foi amplamente questionado sobre a legalidade das peças e, para evitar novas 'dores de cabeça', a regulamentadora da Fórmula 1 decidiu impor regras mais rígidas.

Christian Horner, chefe da Red Bull, não se opôs à decisão da FIA, mas questionou a escolha considerada 'estranha', já que os novos testes serão aplicados apenas no GP da Espanha, que marca a nona etapa da temporada de 2025.

Para o britânico, a introdução das novas regras no meio do ano, pode gerar custos não esperados pelas equipes, o que deve afetar no orçamento planejado.

"Acho que é bom que isso tenha sido abordado. Obviamente, houve uma mudança e uma arrumação na asa traseira. A asa dianteira será modificada na corrida nove. Por que na nona etapa? Não sei", disse durante as entrevistas do evento F1 75 Live em Londres.

"Mas é o que é. O mesmo vale para todos. Apenas significa que teremos um conjunto de problemas antes e um conjunto de problemas depois da nona corrida para resolver, o que inevitavelmente vai aumentar os custos".

Inicialmente, Mohammed Ben Sulayem havia dito que não estava preocupado com as polêmicas envolvendo as asas flexíveis e, por esse motivo, não faria novos testes. No entanto, a FIA decidiu voltar atrás na decisão e endureceu a fiscalização.

O Motorsport.com apurou que o adiamento da restrição às asas dianteiras para junho – que reduzirá a tolerância de flexão de 15 mm para 10 mm, entre outras medidas – tem o objetivo de ajudar as equipes a se ajustarem aos testes mais rigorosos sem precisar descartar suas asas dianteiras no início da temporada de 2025, já que algumas pretendem continuar usando as asas de 2024.

SOMBRIA REALIDADE dos SALÁRIOS na F1: Funcionários x Piloto$ | BORTOLETO empata com Kimi, MAX LIDERA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #322 - Tudo sobre lançamentos dos carros de 2025 | React!

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!