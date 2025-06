Christian Horner revelou que a Red Bull pediu ao diretor de prova do GP do Canadá que ficasse atento a qualquer "joguinho" dos rivais da Fórmula 1 em relação a Max Verstappen.

O atual tetracampeão está a apenas um ponto de penalização de ser banido da corrida após sua colisão com George Russell no GP da Espanha, e os dois voltaram a se desentender durante a disputa de domingo em Montreal.

Com Russell na pole e Verstappen em segundo, todas as atenções estavam voltadas para a Curva 1 do Circuito Gilles Villeneuve, mas a corrida aparentemente transcorreu sem incidentes.

No entanto, com o fim do período de safety car causado pela à batida de Lando Norris com o companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, a rivalidade voltou à tona quando Verstappen afirmou pelo rádio da equipe que Russell freou de forma muito agressiva e também caiu mais do que os 10 comprimentos regulamentares atrás do safety car.

A situação acabou levando a um protesto da Red Bull após a corrida, que acabou sendo rejeitado pelos comissários - embora um aspecto da reclamação tenha sido que: "A Red Bull também alegou que, ao reclamar pelo rádio da equipe que o Carro 1 o havia ultrapassado sob o safety car, o piloto do Carro 63 havia demonstrado intenção antidesportiva".

Enquanto Verstappen e Russell defendiam seus casos perante os comissários, Horner disse que, antes do GP do Canadá, a equipe queria alertar o diretor de prova sobre a possibilidade de rivais tentarem induzir Verstappen a uma situação que poderia lhe render mais pontos de penalidade.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

"É inevitável que houvesse algum tipo de jogo em potencial", disse Horner. "É algo que discutimos com o diretor de prova após a reunião com os pilotos, para que eles também estivessem cientes disso, porque é claro que esse tipo de coisa acontece. Mas Max, na minha opinião, esteve limpo durante todo o fim de semana e fez uma corrida muito boa".

"Apenas dissemos a eles: 'por favor, fiquem de olho nisso, porque obviamente houve comentários na mídia. Por favor, fiquem de olho nisso'".

Verstappen e Russell foram convocados pelos comissários e passaram cerca de 45 minutos na reunião antes de voltarem para a hospitalidade de suas respectivas equipes.

Russell e a Mercedes puderam finalmente comemorar a vitória quase seis horas depois de a bandeira quadriculada ter sido agitada, com o mais recente capítulo de sua rivalidade acirrada com Verstappen encerrado.

Horner, no entanto, insistiu que a apelação foi apresentada sem que Verstappen estivesse ciente. Perguntado se havia algum elemento do holandês pressionando a Red Bull a recorrer aos comissários, ele disse: "Não, de forma alguma. Max estava conversando com vocês e não tinha ideia. É direito do competidor apresentar um protesto".

"São dois mil euros por protesto e ficamos surpresos que eles não tenham sido registrados e enviados aos comissários. Portanto, como concorrente, você tem o direito de fazer isso e foi o que decidimos fazer".

NORRIS ERRA FEIO e BATE EM PIASTRI! Russell vence, MAX 2º e Kimi 3º. HULK 8º, BORTOLETO 14º | Kubica

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!