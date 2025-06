A Red Bull espera "desesperadamente" que Max Verstappen não pegue outro ponto de penalidade durante o GP do Canadá de Fórmula 1 deste fim de semana, o que lhe renderia uma suspensão de uma corrida. Mas, se isso acontecer, o chefe da equipe, Christian Horner, acredita que a equipe tem "pilotos suficientes" para lidar com sua saída temporária.

Verstappen agora tem 11 pontos na superlicença após seu incidente com George Russell no GP da Espanha, o que o coloca perigosamente perto do limite de 12 pontos que o levaria à suspensão por uma corrida.

Devido à situação contratual única da Red Bull, já que a empresa controladora da equipe também é proprietária da Racing Bulls, Horner tem quatro pilotos em tempo integral à sua disposição. Foi esse arranjo único que deu à equipe a fluidez necessária para trocar Yuki Tsunoda e Liam Lawson no início da temporada.

Perguntado na Sky Sports F1 sobre o que isso significaria para a equipe caso Verstappen fosse suspenso, Horner confirmou que a equipe tem muitos pilotos para utilizar. No entanto, preferiria evitar interromper a campanha de Arvid Lindblad na F2, já que o britânico está na briga pelo título.

Lindblad teve seu pedido de liberação antecipada da superlicença aprovada no início desta semana, apesar de estar abaixo do limite mínimo de idade da FIA, atualmente fixado em 18 anos.

Arvid Lindblad, vencedor da corrida, Campos Racing Foto de: Formula Motorsport Ltd

"Arvid Lindblad está no início de sua jornada na Fórmula 1, tendo recebido essa licença", disse Horner. "Em primeiro lugar, [a suspensão de Max] é uma situação que queremos desesperadamente tentar evitar. E, se isso acontecer, temos pilotos suficientes para recorrer ao grupo de pilotos da Red Bull".

Perguntado se Isack Hadjar estaria no páreo, Horner se recusou a dizer quem teria a preferência, afirmando: "nós lidaríamos com isso se isso acontecesse".

O provável curso de ação seria colocar Liam Lawson ou Hadjar no carro, com o reserva da Racing Bulls, Ayumu Iwasa, à disposição para substituir qualquer um deles.

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

Sobre o progresso de Yuki Tsunoda no segundo carro, Horner considerou que o acidente do piloto japonês no quali em Ímola abalou um pouco sua confiança, mas acredita que ele está recuperando parte dela com o tempo.

Tsunoda pode correr um pouco após a etapa de Barcelona com o RB19 da Red Bull, o que Horner considerou um benefício importante.

"Não se pode subestimar a batida que ele teve em Ímola", explicou Horner. "Acho que isso abalou um pouco sua confiança nas últimas duas corridas, mas ele fez um teste TPC [Teste com Carros Antigos] em Barcelona depois da corrida de lá, e acho que isso foi muito bom para ele".

"E espero que ele possa recuperar a confiança aqui neste fim de semana. É uma pista de que ele gosta, então espero que ele possa fazer uma boa corrida".

"Se observarmos a maneira como os carros foram desenvolvidos nos últimos cinco anos, acho que estamos sempre lidando com as informações que temos para tentar produzir o carro mais rápido que pudermos. E, às vezes, carros rápidos são difíceis de dirigir".

"Max tem uma habilidade muito apurada para extrair o máximo. Yuki chegou e, sabe como é, estava se adaptando razoavelmente para começar. O incidente em Ímola afetou sua confiança. Mas, pelas métricas, vemos que ele está realmente mais próximo de Max. Esperamos que, com um pouco de tempo e confiança, o desempenho venha".

