F1: Horner compartilha mensagem que recebeu de Wolff após saída da Red Bull

Toto Wolff e Christian Horner fizeram parte de uma das principais disputas da última década na Fórmula 1 em 2021, vendo seus principais pilotos lutarem pelo título até a última corrida da temporada. Porém, apesar das diferenças entre os estilos de liderança, os dois nutriam uma relação de 'amor e ódio' e, após a demissão de Horner da Red Bull em julho do ano passado, o austríaco da Mercedes entrou em contato com o rival.

Em uma participação na oitava temporada de Drive to Survive, série da Netflix que aborda o universo da F1 e conta com a participação de pilotos e personalidades do paddock, o ex-chefe de equipe da Red Bull compartilhou com o público a mensagem que recebeu de Wolff.

“Ele escreveu: ‘Não sabia o que dizer. Porque, por um lado, você foi um verdadeiro babaca, mas, por outro, o esporte vai sentir falta de um dos seus principais protagonistas. Contra quem vou lutar e amar odiar, como você sempre dizia?'”, começou Horner.

“Respondi a ele: ‘Adorei medir forças com você todos esses anos. Então, obrigado pela rivalidade, pela competição e pelas provocações. Ninguém mais chegou nem perto, como as estatísticas mostram. Desejo a você tudo de melhor para o futuro. Só mais uma coisa: você precisa cortar o cabelo'”, finalizou.

Horner estava na Red Bull desde a primeira temporada do time na F1, em 2005, e era o chefe de equipe há mais tempo no cargo. A saída do britânico veio após uma série de questões envolvendo uma denúncia de assédio e uma perda significativa de performance nos último ano. Com a demissão de Horner, Wolff se tornou o chefe mais longevo da categoria.

