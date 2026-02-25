F1: Horner revela que troca entre Lawson e Tsunoda "não foi escolha dele"

O ex-CEO e chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, confirmou que não foi sua escolha trocar Liam Lawson por Yuki Tsunoda no início da temporada de Fórmula 1 de 2025.

No final de 2024, foi confirmado que Sergio Pérez, titular desde 2021, seria substituído por Lawson em 2025. Ao lado de Max Verstappen, o neozelandês competiu em apenas dois fins de semana antes de ser rebaixado para a Racing Bulls, com Tsunoda assumindo seu lugar antes do GP do Japão. A decisão foi um choque pois Lawson teve muito pouco tempo para 'provar seu valor' (e ainda em pistas desconhecidas por ele).

Em participação na oitava temporada de Drive to Survive, Horner afirmou que a decisão não partiu dele: “Não foi minha escolha. Sempre fui pressionado a contratar pilotos do Programa de Jovens Pilotos. Helmut era uma grande influência nesse programa”, disse o britânico.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto: Clive Rose / Getty Images

Após duas décadas como chefe de equipe e CEO, Horner também foi substituído: pelo ex-chefe da Racing Bulls, Laurent Mekies. “A realidade é que, para mim, os últimos 20 anos, nos dias bons e ruins, foram uma jornada épica”, refletiu.

Após sua saída, surgiram inúmeros rumores ligando o britânico a um retorno ao campeonato, embora nada tenha sido confirmado até o momento. “Nunca imaginei estar nesta posição”, acrescentou. “É claro que sua reação imediata quando recebe uma notícia tão ruim como essa é [pensar] ‘Que se f****’. Tiraram algo de mim que não foi minha escolha, algo que era precioso para mim".

