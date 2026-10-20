F1: Horner revela "reunião secreta" com Hamilton em 2012 para levá-lo à Red Bull

Christian Horner, ex-chefe de equipe da Red Bull, revelou em sua nova autobiografia, Driver, que Lewis Hamilton, antes de deixar a McLaren para ir para Mercedes, reuniu-se com ele e com Adrian Newey em 2012 para uma possível mudança do britânico para a escuderia austríaca na temporada 2013 da Fórmula 1.

Antes de mudar para Mercedes, Hamilton tinha passado seis anos na McLaren, em que conquistou o título mundial de pilotos em 2008. No entanto, o ex-Red Bull revelou que Lewis estava insatisfeito com o time de Woking em 2012.

"Lewis Hamilton parecia estar desanimando na McLaren. Visto de fora, o relacionamento dele com Jenson Button [então companheiro de equipe] parecia tenso, e ele andava de cabeça baixa após uma série de falhas mecânicas ao longo de 2012".

"Eu ocasionalmente esbarrava com ele nas corridas, e éramos sempre amigáveis (apesar do comentário dele sobre a Red Bull ser apenas uma empresa de bebidas), mas achava que ele parecia estranhamente vulnerável para um campeão mundial".

"Então, certo dia, ao checar meu telefone em busca de chamadas perdidas e mensagens, notei o número do pai dele na tela e me perguntei se Lewis estaria mudando de ideia em relação à Red Bull".

Lewis Hamilton, McLaren and Jenson Button, McLaren Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Horner também revelou que uma reunião "secreta" com Hamilton, seu pai, Horner e o 'mago do design' Adrian Newey foi marcada na casa do chefe técnico da Red Bull, na Inglaterra.

"Quando uma reunião secreta foi então marcada com Lewis na casa de Adrian [Newey], perto de Ascot, meu pressentimento se confirmou. Ele estava buscando sair da McLaren, e nós éramos o seu destino preferido".

"'O que é preciso para me juntar a vocês?', disse ele assim que nos sentamos. Adrian, que não é conhecido por ter uma 'cara de pôquer' para disfarçar o que sente, parecia extasiado. Eu mal podia culpá-lo. Uma dupla de pilotos com Sebastian Vettel e Lewis Hamilton era uma perspectiva tentadora".

Christian Horner, Chefe de Equipe, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

No entanto, a conversa entre o então chefe da Red Bull e o piloto britânico deixou Helmut Marko, consultor de automobilismo da marca de bebidas energéticas, preocupado, especialmente por ameaçar a posição de Sebastian Vettel na escuderia austríaca.

"Certamente, Helmut não pareceu nem um pouco impressionado quando ouviu a notícia", continuou. "A chegada de Lewis provavelmente impactaria Sebastian, seu protegido, e ele estava claramente apreensivo".

"Intrigado, sondamos o terreno de qualquer maneira. Simon [Fuller, empresário de Hamilton] era conhecido por ser uma pessoa de fala mansa, mas sua jogada inicial fez meus ouvidos zunirem". '

"'Você e eu podemos fazer o maior negócio do esporte desde Muhammad Ali', disse ele audaciosamente. Eu ri, já estando familiarizado com o jargão dos empresários esportivos. Simon ia ganhar muito dinheiro. E a Red Bull teria que gastar uma fortuna".

Mesmo com o interesse, a ideia de contratar Hamilton para a equipe taurina não foi levada adiante, com Horner descobrindo para onde o campeão de 2008 iria.

Toto Wolff, Mercedes Executive Director, Lewis Hamilton, Mercedes, Nico Rosberg, Mercedes, Ross Brawn Mercedes Team Principal Foto de: Getty Images

"Apesar do inegável apelo de marketing, não persegui a ideia com força total. Mas o negócio com Lewis iria atrair alguém. E eu tinha uma boa ideia de quem esse alguém poderia ser".

"Lewis havia se transformado em uma figura icônica [em 2012], tendo vencido quatro corridas durante sua temporada de estreia em 2007 com a McLaren. Passados cinco anos, ele era um piloto de elite conhecido por seu ritmo explosivo e, indiscutivelmente, um dos pilotos mais rápidos da história da categoria. Ele era o campeão mundial de 2008, vencedor de 17 GPs e detentor de 19 pole positions".

"Como piloto, ele era fantástico na chuva, destemido e capaz de extrair o absoluto máximo de seu carro. Ele também era um sonho comercial. Lewis era o rosto de inúmeras campanhas de outdoor e comerciais de TV. No geral, ele era praticamente o desafiante perfeito para Sebastian".

"Adrian, sempre buscando melhorar a qualidade dos pilotos na Red Bull, estava particularmente entusiasmado. Eu não podia culpá-lo. Claro que o obstáculo era o dinheiro. Qualquer acordo que trouxesse Lewis para a Red Bull exigiria quantias astronômicas", concluiu Horner.

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