F1 - Horner: Rivalidade com Wolff era "autêntica e necessária", mas virou "teatro"

Christian Horner aceitou que sua rivalidade de longa data na Fórmula 1 com Toto Wolff, apesar de autêntica, ficou "teatral" ao longo dos últimos anos.

Todos os títulos da F1 entre 2010 e 2023 foram vencidos pela Mercedes de Wolff ou pela Red Bull de Horner, o que naturalmente fez com que entrassem em um 'pé de guerra' um com o outro.

A rivalidade foi capturada com certa frequência pela Netflix durante as gravações da série Drive to Survive, sendo a discussão acalorada entre eles sobre o porpoising no início de efeito solo em 2022 um dos momentos mais marcantes até hoje.

Horner gostava de desempenhar o papel de ‘vilão caricato’,mas tudo isso perdeu força desde sua demissão, em julho de 2025, já que seu substituto, Laurent Mekies, é muito mais diplomático.

“Quando as câmeras apareceram pela primeira vez, era muito autêntico,” disse Horner ao Motorsport.com. “Depois, dava para perceber que, conforme as temporadas passavam, havia cada vez mais preocupação com a aparência masculina e tudo foi se tornando um pouco mais teatral".

“Mas eu sempre me senti autêntico comigo mesmo e, claro, esses caras estão fazendo um programa de TV, então eles pegam horas e horas de filmagens e tudo depende de como você edita algo. Você pode fazer alguém parecer o vilão ou o herói. Esse programa tem sido incrivelmente bem-sucedido porque de repente expôs algumas das rivalidades, as personalidades, os pilotos e alguns dos personagens".

Christian Horner Photo by: Autosport

A rivalidade entre Horner e Wolff atingiu seu auge em 2021, quando Max Verstappen travou uma dura disputa com Lewis Hamilton pelo título de pilotos. Eles colidiram em várias ocasiões enquanto o holandês buscava a primeira coroa, com Hamilton atrás de uma oitava que quebraria recordes, enquanto as duas equipes também batalhavam pelo título de construtores.

Tudo terminou na controversa final em Abu Dhabi, onde Verstappen destronou Hamilton dando à Red Bull seu primeiro campeonato de pilotos desde 2013, enquanto a Mercedes conquistou o oitavo título consecutivo de equipes.

“Toto é um competidor formidável e a Mercedes é uma equipe enorme,” acrescentou Horner. “O sucesso que eles desfrutaram e tiveram foi o que tornou 21 ainda mais importante para nós. Mas ele é emocional, competitivo, determinado e nós desfrutamos de uma rivalidade. Tenho enorme respeito pelo que ele fez e conquistou, mas acho que em todos os esportes você precisa ter rivalidade".

“Vocês não podem simplesmente ser melhores amigos o tempo todo, porque isso não condiz com a realidade. Certamente essa era uma forma de unir a equipe em torno da ideia de que a Mercedes era a adversária a ser batida. Temos que tentar, como subsidiária de uma empresa de bebidas energéticas, enfrentá-los e levar a luta até eles”.

Hamilton and Horner on the Abu Dhabi podium in 2021 Photo by: Red Bull Content Pool

Horner foi enfático ao dizer que a F1 precisa de rivalidades acaloradas no pelotão da frente, como aconteceu em anos passados, fosse Alain Prost contra Ayrton Senna ou James Hunt contra Niki Lauda.

As rivalidades, em última análise, desempenham um papel na venda de ingressos e na geração de manchetes, da mesma forma no futebol ou no tênis por exemplo. Para Horner, é uma consequência natural de equipes buscando o sucesso.

“É bom ter rivalidade, desde que ela não descambe para o pessoal,” disse ele. “É saudável no esporte, seja com Pep Guardiola e Jose Mourinho ou [Alex] Ferguson e [Arsène] Wenger. Isso fortalece o esporte e, dentro de uma equipe, também acho que é preciso ter aquele fogo, aquela vontade ardente de vencer".

“A F1 é um dos esportes mais competitivos e difíceis do mundo, e você está pedindo às pessoas coisas extraordinárias, que cheguem a limites que têm impacto em suas vidas pessoais, porque é bastante antissocial. Desse jeito, você motiva seu grupo deixando claro quem é o adversário e, se conseguir encontrar um ponto fraco, verá que isso acaba se refletindo em toda a equipe", concluiu.

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