O que está acontecendo entre a Ferrari e o chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner? Segundo alguns veículos da imprensa italiana, a situação profissional de Frédéric Vasseur — atual chefe da Ferrari — estaria abalada, apesar de o próprio francês minimizar os rumores.

De acordo com essas reportagens, Vasseur poderia ser substituído em breve por Antonello Coletta, atual responsável pelos programas de corridas de endurance da Ferrari, como Le Mans. Mas o nome que realmente chama atenção é o de Horner. O chefe da Red Bull teria sido sondado por ninguém menos que o presidente da Ferrari, John Elkann.

O próprio Horner comentou sobre os rumores em Barcelona: "Meu italiano é ainda pior do que o inglês do Flavio [Briatore] - então, como isso funcionaria?", brincou na coletiva de imprensa.

No Canadá, Horner está sendo confrontado mais uma vez com os rumores. Perguntado especificamente pelo repórterda Sky, Martin Brundle, se ele está conversando com a Ferrari porque ouviu falar de uma reunião com Elkann, o britânico se esquivou da pergunta. "Martin, você conhece este meio e o paddock. Há sempre muitos rumores", disse, sem negar ou confirmar.

Horner afirma com todas as letras que “não vai a lugar nenhum” e que está “totalmente comprometido com a Red Bull”. No entanto, se ele realmente está conversando com a Ferrari, continua sendo um mistério — já que ele evita responder diretamente sobre isso, o que só aumenta as especulações.

Em vez de falar sobre possíveis trocas de equipe, Horner prefere destacar o trabalho que está realizando atualmente: “Temos muitas coisas boas a caminho. Estamos prestes a lançar nosso próprio motor para 2026, o que tem sido um projeto enorme e uma tarefa gigantesca.”

Ainda assim, ele admite que é lisonjeiro ser associado a outras equipes: “Claro que sempre é lisonjeiro ser ligado a outras equipes, especialmente a uma como a Ferrari. Mas não, eu não vou a lugar nenhum — nem mesmo para a Alpine.”

Schumacher vê mudança para a Alpine

Horner também está sendo associado à equipe francesa. "Acho que Briatore está procurando um bom novo chefe de equipe e Christian Horner e ele se conhecem e se respeitam", diz Ralf Schumacher no podcast da Sky "Backstage Boxengasse".

Isso pode parecer um pouco rebuscado, afinal, por que Horner deixaria a bem-sucedida equipe campeã mundial pela atual lanterna da tabela?

Será que Christian Horner e Flavio Briatore formarão uma equipe em breve? Foto: Sutton Images

Porque, na Red Bull, o britânico não parece mais poder governar tão livremente quanto antes. "Ele agora tem que esclarecer as principais decisões", diz Schumacher, atribuindo isso ao fato de ter agido sozinho com o contrato de Sergio Pérez, que acabou custando caro à Red Bull.

Também há incertezas sobre a competitividade do motor no próximo ano e, atualmente, um carro que perdeu muito desempenho.

Na Alpine, o alemão acredita que Horner poderia ser tentado por Briatore com ações da equipe. "Ele sempre quis isso e não tem essa chance na Red Bull, nem em nenhum outro lugar, então eu poderia imaginar que ele estaria muito interessado", explicou Schumacher.

"Além disso, Horner poderia continuar na Inglaterra, já que a sede da equipe fica em Enstone, e teria um motor Mercedes confiável na traseira do carro. ‘Ele poderia realmente fazer algo com a Alpine, por isso tudo é possível’, disse o ex-piloto."

O próprio Horner diz uma coisa sobre tudo isso: "Sempre há muita especulação no paddock. Mas estou aqui há 21 anos e não tenho nenhuma intenção de ir para outro lugar". Porém, a F1 constantemente é palco de mudanças improváveis, que nem sempre estavam planejadas...

RUSSELL 1º, Lando 2º, BORTOLETO BATE HULK! McLaren TIRO NO PÉ? Max e VASSEUR EM XEQUE! TLs do Canadá

Watch: SEXTA-LIVRE: TUDO dos TREINOS LIVRES para o GP DO CANADÁ de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DRUGO NA CADILLAC? Pérez e Bottas no páreo, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris ingênuo: GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!