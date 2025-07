Os rumores no paddock sobre o futuro de Max Verstappen na Red Bull ou na Mercedes seguem rendendo e é claro que Christian Horner seria questionado sobre o assunto. Na coletiva de imprensa na Grã-Bretanha da Fórmula 1, o chefe da equipe de Milton Keynes comentou que a equipe tem Oscar Piastri como 'plano B'.

A situação na Red Bull está complicada, com Verstappen bastante incomodado por não conseguir desafiar as duas McLarens, no entanto, tudo pode mudar em 2026, com a introdução dos novos motores feitos em parceria com a Ford.

No momento, Horner enfrenta uma situação bastante complicada e precisa dar a volta por cima o mais rápido possível se quiser manter o holandês. O chefe da equipe ainda está tranquilo e confia na lealdade de Verstappen em cumprir seu contrato até 2028, mas é claro que eles não podem deixar de ter um plano B.

"Obviamente, tem muita gente falando sobre isso. O mais importante é a relação entre o piloto e a equipe. Claro que há um acordo que define isso também. Todos estão muito cientes de onde estamos. O Max está com a Red Bull desde o início da carreira dele. Todo o sucesso dele veio com carros da Red Bull Racing".

"Ele é uma parte importante da nossa equipe. Ele tem muita confiança na equipe e nas pessoas ao redor dele. Apesar de sempre haver especulação e barulho, acho que todos nós estamos bem tranquilos com a situação e onde estamos".

Ao ser questionado sobre a possibilidade de precisar pensar em uma saída de última hora, Horner não hesitou e respondeu na lata: "Oscar Piastri", mas segue batendo na tecla de que o holandês seguirá em Milton Keynes.

"É tudo tão subjetivo quanto isso. Estamos muito focados nos nossos pilotos atuais. Max tem contrato até 2028".

"Ele deixou bem claro que gostaria de encerrar a carreira em um carro da Red Bull, do começo ao fim. Acho que isso é algo bem especial e único para ele. É nisso que estamos focados".

