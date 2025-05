Em seus comentários detalhados após o GP de Miami de Fórmula 1, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, reconheceu o excelente desempenho da McLaren, mas também destacou os vários problemas e as necessidades de desenvolvimento de sua própria escuderia.

Horner parabenizou a equipe rival: "Em primeiro lugar, parabéns à McLaren, eles estavam definitivamente em uma liga própria hoje. Eles são muito melhores do que as outras equipes, especialmente em termos de gerenciamento da temperatura dos pneus. Fizeram uma corrida muito competitiva".

Quando perguntado por que a McLaren fez tanta diferença nessa corrida, o chefe de equipe disse disse: "Tivemos alguns problemas de freio com os quais Verstappen não estava satisfeito. Isso pode ter agravado o problema. Dizem que há uma 'dormência' no carro, o que significa que o carro está começando a não reagir. Isso está basicamente relacionado ao superaquecimento. Especialmente nesse tipo de pista, a McLaren é claramente melhor do que nós no gerenciamento da temperatura".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: James Sutton / Motorsport Images

"A McLaren definitivamente está se destacando. Eles foram muito fortes, especialmente com os pneus médios. Os problemas de freio que tivemos também dificultaram as coisas. Precisamos entender isso para o futuro".

"De fato, as coisas mudam de pista para pista. Na corrida anterior, tínhamos o ritmo para ultrapassar a McLaren, mas nesta corrida eles tinham a vantagem. Essa diferença pode parecer assustadora, mas as coisas podem mudar muito rapidamente".

Comentando sobre o segredo do desempenho da McLaren na corrida, Horner disse que a vantagem ficou mais evidente durante a corrida: "A vantagem é ainda maior na corrida porque as temperaturas são mais altas. Tudo muda com a temperatura. É por isso que o desempenho na corrida é muito mais impressionante do que na classificação".

"Acho que foi muito corajoso da parte de Max manter a liderança por cerca de 13 a 14 voltas. Talvez isso tenha prejudicado nossos pneus também, mas quando você está na frente, precisa lutar. Max fez um ótimo trabalho".

"Tivemos um ritmo muito melhor em Jeddah em comparação com este fim de semana. Essa diferença se deve às características da pista. Em Miami é mais quente e pequenas diferenças podem causar grandes mudanças. Outras equipes tiveram problemas, mas a McLaren conseguiu lidar com isso melhor do que nós".

Falando sobre os novos arranjos da asa dianteira, o chefe de equipe disse que essas mudanças afetarão todas as equipes: "Definitivamente, isso terá um impacto. É difícil prever o quanto, mas não é um ajuste pequeno, é uma mudança significativa. Ela não afetará apenas a asa dianteira, mas também o gerenciamento da temperatura".

Por fim, Horner disse que a temporada é muito longa e que as coisas ainda podem mudar: "Este é um campeonato de 24 corridas. Temos um longo caminho a percorrer. A McLaren parece muito forte no momento, mas as coisas podem mudar. Precisamos começar a diminuir a diferença de pontos".

