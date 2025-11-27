A Aston Martin causou grande surpresa no mundo da Fórmula 1 ao anunciar, na quarta-feira (26), Adrian Newey como chefe de equipe para 2026. Essa nomeação abre um novo capítulo na carreira do 'mago do design', sem descartar totalmente a possibilidade de uma nova parceria com Christian Horner, ressaltado por um passeio secreto na fábrica da escuderia de Silverstone.

A promoção de Newey ao cargo de liderança da equipe britânica não elimina a possibilidade de um reencontro com Horner. Segundo a imprensa britânica, Newey levou Horner em uma visita secreta às novas instalações da Aston na semana passada, em Silverstone.

De acordo com reportagens da BBC e do Daily Mail, Newey levou Horner para um “tour noturno” secreto na nova fábrica da Aston Martin na terça-feira (25). Segundo relatos, a visita foi realizada 'no escuro' para manter sigilo absoluto.

Notícias da mídia britânica sugerem que uma posição acima de Newey e até mesmo uma participação na equipe de propriedade de Lawrence Stroll estão sendo consideradas para Horner. Pessoas próximas ao ex-chefe da Red Bull o aconselham a não se precipitar em sua próxima decisão.

Embora a opção da Aston Martin seja forte, Horner também tem outros projetos em vista. O Daily Mail comentou que “ser o novo chefe da Ferrari ou adquirir a Alpine para se tornar proprietário da equipe podem ser cenários ainda mais atraentes para Horner”.

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!