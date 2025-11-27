F1: Horner visitou a fábrica da Aston Martin com Newey, diz mídia britânica
Equipe de Silverstone revelou que o 'mago do design' assumirá o cargo de chefe de equipe em 2026 na quarta-feira (26)
A Aston Martin causou grande surpresa no mundo da Fórmula 1 ao anunciar, na quarta-feira (26), Adrian Newey como chefe de equipe para 2026. Essa nomeação abre um novo capítulo na carreira do 'mago do design', sem descartar totalmente a possibilidade de uma nova parceria com Christian Horner, ressaltado por um passeio secreto na fábrica da escuderia de Silverstone.
A promoção de Newey ao cargo de liderança da equipe britânica não elimina a possibilidade de um reencontro com Horner. Segundo a imprensa britânica, Newey levou Horner em uma visita secreta às novas instalações da Aston na semana passada, em Silverstone.
De acordo com reportagens da BBC e do Daily Mail, Newey levou Horner para um “tour noturno” secreto na nova fábrica da Aston Martin na terça-feira (25). Segundo relatos, a visita foi realizada 'no escuro' para manter sigilo absoluto.
Notícias da mídia britânica sugerem que uma posição acima de Newey e até mesmo uma participação na equipe de propriedade de Lawrence Stroll estão sendo consideradas para Horner. Pessoas próximas ao ex-chefe da Red Bull o aconselham a não se precipitar em sua próxima decisão.
Embora a opção da Aston Martin seja forte, Horner também tem outros projetos em vista. O Daily Mail comentou que “ser o novo chefe da Ferrari ou adquirir a Alpine para se tornar proprietário da equipe podem ser cenários ainda mais atraentes para Horner”.
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários