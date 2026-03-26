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F1: Hulkenberg admite que havia "problemas" entre Binotto e Wheatley

Alemão também contou que foi pego de surpresa com a notícia da saída de Jonathan como chefe de equipe

Livia Veiga Jake Boxall-Legge
Editado:

A saída de Jonathan Wheatley da chefia da Audi menos de um ano depois do britânico assumir o cargo pegou o paddock da Fórmula 1 de surpresa. Inclusive, Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg comentaram a situação antes do fim de semana de corrida no Japão.

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O brasileiro admitiu que já sabia sobre a notícia porque eles "são muito claros" sobre as coisas na equipe. Hulkenberg, por sua vez, descobriu a confirmação porque sua mãe enviou a notícia enquanto ele estava no simulador.

Durante a coletiva que aconteceu na madrugada desta quinta-feira (26), o alemão foi questionado sobre as mudanças e como está a situação dentro da equipe, uma vez que Mattia Binotto assume a posição que era de Wheatley.

Hulkenberg declarou que as trocas "fazem parte" e que "todos os times passam por isso" em algum momento, portanto, descarta qualquer dor de cabeça. No entanto, o alemão confirmou os rumores de que havia tensões no alto escalão.

"Se há um problema — um problema fundamental — com um dos líderes centrais da equipe, então é preciso agir", começou. "E, claramente, aqui houve um problema. Não sei os detalhes exatos, ainda não conversei com ele [Binotto] a fundo. Mas, se há uma questão, você precisa agir e reagir".

O comunicado enviado à mídia pela Audi destaca que Wheatley deixou a equipe por "motivos pessoais" e "com efeito imediato". O Motorsport.com apurou que o britânico está negociando sua ida para a Aston Martin, assumindo como chefe de equipe no lugar de Adrian Newey.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

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