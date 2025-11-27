Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"
F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen

F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen
F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?

F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?
F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria

F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria
F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Hulkenberg elogia Bortoleto e comenta aprendizados com o companheiro de equipe

Alemão está na categoria há mais de uma década enquanto brasileiro faz sua primeira temporada

Redação Motorsport.com
Editado:
Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber

Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Com duas etapas para o fim da temporada, Nico Hulkenberg está finalizando seu primeiro ano na Fórmula 1 como companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto. Apesar de o alemão ter muito mais experiência do que o estreante brasileiro, ele revelou que aprende com o jovem piloto.  

Leia também:

No dia de mídia do GP do Catar, Hulkenberg falou que “ser um estreante não significa que você não possa ter um bom desempenho ou que não saiba pilotar. Todos nós fomos estreantes em algum momento e você tem que começar em algum momento na F1”. 
 
O alemão então destacou que Bortoleto chamou atenção com sua pilotagem e que os dois trocaram figurinhas ao longo do ano, aprendendo um com o outro.  
 
“Gabi tem sido muito impressionante no lado da pilotagem. Nos comandos, nas técnicas de condução, algo em que ele é realmente forte. Para ser honesto, houve muitos momentos neste ano em que aprendi com ele e nós trocamos experiências analisando os dados um do outro”, concluiu.  

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Gasly detona Bortoleto por batida em Las Vegas: "Não deveria acontecer neste momento"
Próximo artigo F1: FIA estuda mudar punição por irregularidade técnica em 2026 após desclassificação da McLaren

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treino e quali sprint do GP do Catar, em Losail
F1: Bortoleto responde críticos após batida em Las Vegas

F1: Bortoleto responde críticos após batida em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto responde críticos após batida em Las Vegas
F1: Verstappen revela em que momento do ano 'jogou a toalha' na disputa pelo título

F1: Verstappen revela em que momento do ano 'jogou a toalha' na disputa pelo título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen revela em que momento do ano 'jogou a toalha' na disputa pelo título

Últimas notícias

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR XFINITY
NSXF NASCAR XFINITY
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros