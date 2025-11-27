F1: Hulkenberg elogia Bortoleto e comenta aprendizados com o companheiro de equipe
Alemão está na categoria há mais de uma década enquanto brasileiro faz sua primeira temporada
Nico Hulkenberg, Sauber, Gabriel Bortoleto, Sauber
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Com duas etapas para o fim da temporada, Nico Hulkenberg está finalizando seu primeiro ano na Fórmula 1 como companheiro de equipe de Gabriel Bortoleto. Apesar de o alemão ter muito mais experiência do que o estreante brasileiro, ele revelou que aprende com o jovem piloto.
No dia de mídia do GP do Catar, Hulkenberg falou que “ser um estreante não significa que você não possa ter um bom desempenho ou que não saiba pilotar. Todos nós fomos estreantes em algum momento e você tem que começar em algum momento na F1”.
O alemão então destacou que Bortoleto chamou atenção com sua pilotagem e que os dois trocaram figurinhas ao longo do ano, aprendendo um com o outro.
“Gabi tem sido muito impressionante no lado da pilotagem. Nos comandos, nas técnicas de condução, algo em que ele é realmente forte. Para ser honesto, houve muitos momentos neste ano em que aprendi com ele e nós trocamos experiências analisando os dados um do outro”, concluiu.
