F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"
Piloto alemão optou por estratégia de apenas uma parada e terminou na zona de pontuação
Largando da 11ª colocação, Nico Hulkenberg, da Sauber, soube aproveitar as oportunidades do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O alemão ganhou posições e terminou a prova na zona de pontuação.
“Mais alguns pontos conquistados hoje e acho que podemos ficar bem satisfeitos com isso, provavelmente era o máximo possível. Todos que terminaram à frente largaram na frente e provavelmente tinham um pouco mais de ritmo, então executamos bem para trazer o carro para casa onde conseguimos", disse após a corrida.
Hulkenberg começou a prova com pneus duros e, escolhendo fazer apenas uma parada, foi ao box na volta 30 e colocou compostos médios, uma decisão que, para ele, foi acertada: "Foi uma estratégia limpa, sólida, numa corrida de baixa degradação e sem muita variação. A equipe fez um ótimo trabalho".
“O primeiro stint com o pneu duro foi forte. Gerenciá-lo enquanto disputava de perto nas primeiras voltas exigiu esforço, mas conseguimos ir bem. Garantimos dois pontos importantes para o time e, embora a disputa no campeonato ainda esteja muito apertada, ainda temos tudo para lutar", finalizou.
A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários