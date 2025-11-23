Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Piloto alemão optou por estratégia de apenas uma parada e terminou na zona de pontuação

Redação Motorsport.com
Editado:

Largando da 11ª colocação, Nico Hulkenberg, da Sauber, soube aproveitar as oportunidades do GP de Las Vegas de Fórmula 1. O alemão ganhou posições e terminou a prova na zona de pontuação.

Leia também:

“Mais alguns pontos conquistados hoje e acho que podemos ficar bem satisfeitos com isso, provavelmente era o máximo possível. Todos que terminaram à frente largaram na frente e provavelmente tinham um pouco mais de ritmo, então executamos bem para trazer o carro para casa onde conseguimos", disse após a corrida. 

Hulkenberg começou a prova com pneus duros e, escolhendo fazer apenas uma parada, foi ao box na volta 30 e colocou compostos médios, uma decisão que, para ele, foi acertada: "Foi uma estratégia limpa, sólida, numa corrida de baixa degradação e sem muita variação. A equipe fez um ótimo trabalho".

“O primeiro stint com o pneu duro foi forte. Gerenciá-lo enquanto disputava de perto nas primeiras voltas exigiu esforço, mas conseguimos ir bem. Garantimos dois pontos importantes para o time e, embora a disputa no campeonato ainda esteja muito apertada, ainda temos tudo para lutar", finalizou. 

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

 

