F1: Hulkenberg explica o que causou 'domínio' de Bortoleto nos treinos da Bélgica
Equipe decidiu dividir as estratégias na sexta-feira antes de definir qual a melhor configuração para a classificação
Nesta sexta-feira (17), a Audi entrou na pista na Bélgica com os dois carros usando configurações completamente diferentes, algo que não é incomum na Fórmula 1.
No início da manhã, durante o primeiro treino livre, Gabriel Bortoleto não terminou a sessão, tendo deixado o carro ainda faltando sete minutos para o fim, mas teve o 10º tempo mais rápido, enquanto Nico Hulkenberg foi apenas o 12º, 0s556 atrás do companheiro de equipe.
Horas mais tarde, no TL2, Bortoleto terminou em 13º, enquanto o alemão foi o 17º - com a diferença de tempos entre eles subindo para 0s619. O rendimento tão discrepante chamou a atenção, mas há uma explicação.
Após as sessões, Nico explicou que a Audi colocou duas configurações totalmente diferentes em ambos os carros e irá analisar todos os dados durante a noite e decidir o que será melhor para a classificação.
"Tentamos coisas diferentes com os carros, houve uma diferença considerável entre as sessões, então acho que tiramos algumas lições interessantes daqui, que precisamos aprender durante a noite, analisar tudo e, então, definir o melhor pacote e carro possíveis para amanhã", disse o alemão à mídia.
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