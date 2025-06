Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Sauber, teve um bom resultado no GP da Espanha de Fórmula 1, depois de largar em 15º e terminando em 5º lugar. O piloto alemão analisou a forte (e inesperada) performance da escuderia suíça em Barcelona.

Largando em 15º no grid, Nico Hulkenberg saiu bem com o C45, enfrentando imediatamente Oliver Bearman e Alexander Albon. Após um leve contato na Curva 1, o alemão teve que ir para fora da pista, onde acabou logo atrás do companheiro de equipe Gabriel Bortoleto.

Nessa manobra, ele também ultrapassou Liam Lawson, após Bortoleto e Fernando Alonso, que também tiveram que sair - embora o espanhol não tenha cedido a posição facilmente. Assim, Hulkenberg subiu imediatamente para o décimo lugar.

Um pit stop prematuro fez com que o alemão recuasse um pouco, mas graças, em parte, a um longo período com pneus médios - ele deu 36 voltas com eles - e ao safety car tardio, os pontos eram possíveis.

Ele largou em oitavo no reinício, mas tinha uma vantagem com um novo jogo de pneus macios. Hulkenberg ultrapassou Isack Hadjar imediatamente após o reinício e, em seguida, também ultrapassou a Ferrari de Lewis Hamilton para cruzar a linha de chegada em sexto lugar. Após a corrida, esse lugar se tornou o quinto - e, portanto, 10 pontos - graças à penalidade de 10 segundos de Max Verstappen.

"Foi uma ótima corrida", refletiu Hulkenberg sobre seu melhor resultado com a Sauber até agora. "Foi uma daquelas corridas em que tudo parece estar certo e funciona bem. É maravilhoso quando isso acontece - infelizmente não acontece com frequência, mas hoje aconteceu".

"Acho que foi muito útil e proveitoso ter saído logo na primeira sessão e, portanto, ter todos aqueles pneus novos", ele vê o lado positivo da classificação decepcionante em retrospecto. "Por outro lado, sair da 16ª posição [ele largou da 15ª posição depois que Lance Stroll ausentou a corrida] para a 10ª posição na primeira volta nos colocou na briga por um bom resultado".

"O safety car tardio e outro jogo de pneus macios fizeram o resto. Portanto, estou muito feliz e é claro que levamos isso conosco. Mas se você trouxer atualizações que funcionem, você pode realmente se ajudar".

O fato de ele ter conseguido ultrapassar Hamilton na fase final não foi uma surpresa completa para o alemão. "Ele estava com um conjunto usado", explicou. "E então você vê - mesmo em uma Ferrari - como os pneus são importantes e potentes. Ele deslizou muito, enquanto eu estava com pneus novos - e isso honestamente fez a diferença".

Para a Sauber, o resultado foi um grande impulso, pois não marcava pontos desde os seis pontos de Hulkenberg na Austrália. O piloto alemão suspeita que uma combinação de atualizações no carro e controles mais rígidos sobre as asas flexíveis tornaram esse resultado possível. "Para ser sincero, acho que isso se deve mais às atualizações", admite.

"Talvez seja também por causa da diretriz técnica sobre as asas flexíveis, que outros pagaram o preço mais do que nós. Para nós, a sensação foi realmente um pouco diferente nas curvas rápidas e, até agora, as curvas rápidas não eram exatamente o nosso ponto forte. Portanto, acho que isso se deve à atualização".

PIASTRI VENCE, MAX "ENLOUQUECE", HULK BRILHA E BORTOLETO FLERTA COM PONTOS! Rico Penteado analisa GP

AO VIVO: Tudo do GP da ESPANHA, com BORTOLETO em ação e RICO PENTEADO analisando a F1 em Barcelona!

