F1: Hulkenberg projeta pontos positivos na Malásia para Audi após decepção em Baku

Durante o fim de semana do GP do Azerbaijão, a Audi estreou seu segundo grande pacote de atualizações na Fórmula 1, mas o desempenho não foi o esperado. A classificação marcou, pela primeira vez, a eliminação dupla da equipe ainda no Q1.

Apesar do resultado negativo, Nico Hulkenberg acredita que a Audi tem condições de voltar à zona de pontuação no GP do Bahrein na Malásia neste fim de semana.

O alemão destacou a evolução proporcionada pela atualização introduzida pela equipe em Baku e vê espaço para extrair ainda mais desempenho do pacote.

Segundo o piloto, a atualização representou um avanço claro para o carro da Audi, especialmente nas curvas. O principal problema em Baku, porém, estava relacionado à velocidade em linha reta.

"Acho que podemos [pontuar]. Obviamente, precisamos fazer um bom trabalho e não cometer erros. Acho que ainda há mais desempenho para extrair da atualização. Ela pareceu um avanço claro em Baku, nas curvas", afirmou Hulkenberg no dia de mídia.

O piloto explicou que as características do circuito de Sepang podem favorecer a Audi, já que a velocidade máxima tem um peso menor do que em Baku.

"Em Baku, nossos problemas estavam mais nas retas e em relação à velocidade em linha reta, que é obviamente muito importante lá. Aqui é um pouco diferente. Então, estou otimista de que podemos ser competitivos e nos colocar novamente na zona de pontuação", completou.

A expectativa da Audi é aproveitar o pacote atualizado em um circuito com características mais favoráveis ao desempenho do carro nas curvas.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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