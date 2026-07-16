F1 - Hulkenberg responde rumores sobre Sainz na Audi: "Vaga de reserva está aberta"

O mercado de pilotos da Fórmula 1 segue sendo um assunto quente no paddock. Max Verstappen é uma peça-chave quando falamos sobre mudanças, mas o 'fundo' do pelotão também tem os seus nomes que podem mudar a direção da dança das cadeiras.

Carlos Sainz já deixou mais do que claro que não está contente com a situação atual da Williams, apesar de não indicar uma possível saída, os rumores dão conta de que o espanhol está estudando uma possível transferência para a Audi.

No momento, a Audi tem Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg garantidos sob contrato por "longos anos", mas não é nenhum segredo que acordos foram feitos para serem flexíveis e não garantem a permanência de nenhum piloto ou qualquer outro funcionário.

Durante o dia de mídia na Bélgica, que abre o fim de semana de F1, Hulkenberg foi questionado pela mídia sobre os rumores sobre o interesse de Sainz no assento da Audi.

O alemão voltou a confirmar que continuará com a equipe na próxima temporada, garantindo que seu acordo é longo e que as informações são apenas "rumores típicos de verão da F1". Vale lembrar que, no momento, o verão já teve início no continente europeu e, por esse motivo, a pausa de agosto é considerada 'férias de verão'.

"Na verdade, sei que a equipe está muito satisfeita com o Gabi e comigo", explicou Hulkenberg. "Estamos apenas começando. Este é o primeiro ano para nós como equipe. Além disso, os contratos são muito claros", garantiu.

"Li alguns rumores sobre isso, relacionados ao Carlos. Acho que a vaga de piloto reserva está disponível, mas duvido que ele tenha interesse nisso", finalizou.

É importante mencionarmos também que James Vowles, chefe da Williams, já indicou que está convencido de que Sainz e Alexander Albon estão muito envolvidos com o projeto de melhora da equipe de Grove, ou seja, os dois pilotos não estariam interessados em deixar a equipe em um futuro próximo.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!