Fórmula 1

F1: Hulkenberg teria fechado acordo de bônus milionário baseado em pontos com a Audi

Alemão tem contrato com a equipe até o fim de 2026

Redação Motorsport.com
Editado:
Nico Hulkenberg, Sauber

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Nico Hulkenberg conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 no GP de Silverstone, terminando a corrida em terceiro. Além disso, foram ótimos resultados para o alemão com a Sauber, que se transformou em Audi em 2026.

Leia também:

O piloto encerrou a última temporada tendo somado 51 pontos, empatando com Isack Hadjar na tabela. Hulkenberg teria fechado um acordo lucrativo com a Audi: a cada ponto conquistado no campeonato, ele receberia um adicional de 50 mil euros (R$ 325 mil).

Se ele repetir o feito e 2025, Nico pode embolsar um bônus de 2,5 milhões de euros (R$ 16,5 milhões) além de seu salário fixo com a Audi.

Porém, essa tarefa não será fácil, já que a mudança de regulamento muda fundamentalmente a categoria e os carros, além disso, há o desafio de que a Audi estará correndo pela primeira vez na F1.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, continua seu desafio de melhorar seus resultados, visando uma renovação de seu contrato - assim como Hulkenberg. Os dois pilotos da Audi têm acordo com o time até o fim de 2026.

