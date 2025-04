Nico Hulkenberg está "impressionado" após explorar o projeto de Fórmula 1 da Audi, visitando as instalações da fabricante alemã em Neuburg. Lá, o desenvolvimento da unidade de potência híbrida de 2026 está em pleno andamento.

O piloto alemão, que se juntou à Sauber/Audi no início desta temporada, recebeu um tour pela operação do CEO da Audi Formula Racing, Adam Baker, e do diretor técnico Stefan Dreyer. "Estou impressionado com o que vi", ele confirmou. "As instalações demonstram como a Audi leva a F1 a sério".

"Tudo o que a Audi fez no automobilismo foi executado com precisão. Depois que Adam [Baker] e Stefan [Dryer] me deram um tour pela fábrica, estou animado com o progresso que a equipe fez na unidade de potência de 2026".

"Foi um prazer conversar com as pessoas em Neuburg e sentir sua paixão. Todos eles estão trabalhando incansavelmente e com dedicação para tornar esse projeto um sucesso. Tenho orgulho de fazer parte dessa jornada e estou animado para os próximos anos".

Esse entusiasmo vem depois que ele assinou um contrato de vários anos com a Sauber em abril de 2024, com a equipe pronta para se transformar em uma equipe de fábrica da Audi em 2026 com o alemão no comando.

A instalação que impressionou Hulkenberg está no centro do projeto. O Competence Center Motorsport foi ampliado especificamente para seu desenvolvimento na F1, com um novo edifício de três mil metros quadrados que abriga seu equipamento de desenvolvimento de motores.

De acordo com atualizações recentes, a Audi já simulou uma distância de corrida em testes de dinamômetro. De acordo com o CEO da Audi Formula Racing, Adam Baker, a equipe está sendo bem-sucedida até agora em seu trabalho.

"Depois de apenas dois anos, nossa unidade de potência, que consiste em um motor de combustão, motor elétrico, bateria e eletrônica de controle, está funcionando dinamicamente na bancada de testes".

Nico Hulkenberg, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"A união bem-sucedida dos vários componentes em uma única unidade é o resultado de muito trabalho e de um excelente trabalho em equipe".

"A unidade de potência da Audi já percorreu distâncias simuladas de corrida no banco de testes. Ganhamos muito tempo de teste com os componentes individuais em 2023 e pudemos incorporar a experiência adquirida nos próximos estágios de construção em paralelo".

"Marcos e metas significativos foram alcançados, o que dá uma boa sensação para toda a equipe."

A unidade de potência completa, incluindo o sistema de recuperação de energia, o motor elétrico, a bateria, o motor de combustão e a transmissão, está sendo desenvolvida internamente em Neuburg, mas o projeto está operando em dois locais. O chassi está sendo desenvolvido em Hinwil, na Suíça, onde a atual equipe Sauber está sediada, utilizando sua infraestrutura atual.

