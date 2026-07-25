F1: Hungaroring homenageia Senna, Piquet, Hamilton e outros como nomes de curvas

Em meio às celebrações de seus 40 anos, o Hungaroring finalmente cumpriu um importante critério dos grandes circuitos do mundo, dando nomes a todas as suas curvas. E, na cerimônia realizada nesta semana, durante o GP da Hungria de Fórmula 1, foram anunciadas homenagens a grandes pilotos, como Ayrton Senna, Nelson Piquet e Lewis Hamilton.

O processo de nomear as curvas começou no ano passado, com uma votação popular a partir de uma enorme lista de possibilidades. Os votos passaram por um painel de especialistas que determinou quais seriam os selecionados e quem quais curvas cada um ficaria, respeitando a história do local.

Nomes das curvas do Hungaroring Foto de: Reprodução

A primeira curva recebeu o nome de Piquet. O tricampeão venceu as duas primeiras edições do GP da Hungria mas, principalmente, é lembrado no local por aquela que é considerada a maior ultrapassagem da história da F1, feita na própria curva 1 em cima de Senna em 1986.

Maior vencedor da história do Hungaroring, com oito triunfos e nove pole positions, Hamilton dá nome à curva 2, que é seguida da Vale das Três Nascentes, em homenagem ao local onde fica o Hungaroring.

Já a curva 4, que abre o segundo setor da pista, recebeu o nome de Mansell, em homenagem a Nigel Mansell. O britânico, campeão de 1992, quase venceu em 1987, até que uma roda se soltou de seu carro, antes de um triunfo épico em 1989, após largar de 12º.

O trecho seguinte faz homenagens locais. A curva 5 se chama Mogyorod, o município onde a pista está localizada, seguido do Centro de Pilotagem, trecho das curvas 6 e 7, enquanto a 8 e a 9 se chamam Buda / Peste, pela proximidade com a capital da Hungria e a décima tem como inspiração o conhecido rio Danúbio.

Voltando aos pilotos, a curva 11 passa a ser chamada oficialmente de Alesi. O trecho, que encerra o segundo setor da pista, já era apelidada assim pelos fãs há anos, relembrando o forte acidente que o piloto francês sofreu no local durante os treinos da edição de 1995.

A décima segunda, já no lento terceiro setor da pista, faz uma homenagem a Michel Schumacher, pelas suas quatro vitórias no circuito, além da conquista de seu tetracampeonato no local em 2001.

Penúltima da pista, a curva 13 recebe o nome de Senna. Além de ter conquistado três vitórias no Hungaroring, o brasileiro foi o primeiro pole position da história do GP da Hungria.

Para fechar, a curva 14 faz uma homenagem a um herói do automobilismo húngaro, dentro e fora das pistas. Ela passa a levar o nome de Ferenc Szisz. O engenheiro foi, por muitos anos, diretor do departamento de testes da Renault e o vencedor do primeiro Grande Prêmio da história, o GP da França de 1906, realizado na região de Le Mans.

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