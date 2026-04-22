É inegável que a nova era técnica da Fórmula 1 não agrada a todos. Embora os dados de audiência televisiva mostrem um aumento no número de espectadores nos principais países europeus, muitos fãs de longa data e nomes do paddock continuam a criticar as novas regras. No entanto, um dos lados da polêmica ganhou um nome de peso depois que Jacky Ickx compartilhou suas reflexões sobre a nova F1.

Ickx, vencedor das 24 Horas de Le Mans e ex-piloto da Ferrari na F1, apoia os novos regulamentos. Na sua opinião, é errado comparar o atual campeonato com o do passado.

“No que diz respeito à F1, não devemos cometer o erro de comparar a F1 de ontem com a de hoje”, disse Ickx ao Motorsport.com. “Minha opinião não importa. O que importa é observar como está a audiência".

Jacky Ickx, Genesis Magma Racing Foto: FIAWEC - DPPI

“O que importa é se as pessoas acompanham a F1 e em que medida a acompanham. A audiência é a chave para tudo. Se a F1 mantiver a atenção alta e gerar audiência, então está tudo bem. Sem o público, nada pode ser feito. Se o público está presente, então está tudo bem".

Muitos fãs criticaram as ultrapassagens vistas nas três primeiras corridas da temporada. Mas, para Ickx, não importa como elas acontecem: o que importa é se elas criam espetáculo e atraem o público. Pelo menos por enquanto, parece que os regulamentos de 2026 conseguiram alcançar isso.

“Na minha época, víamos realmente apenas quatro parâmetros no painel. Era uma era diferente em comparação com esta, em que os pilotos têm de pensar em muito mais coisas. Mas o público é a chave para o sucesso do automobilismo".

“É preciso levar em conta a opinião das pessoas, é claro. Mas acredito que as pessoas não se importam realmente com o que há sob o capô. O que importa são as disputas na pista — se a disputa é boa, se o desafio é intenso. É isso que conta. Nunca vimos números de audiência tão altos".

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