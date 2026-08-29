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F1: Ímola se movimenta para receber etapa final de 2026 em meio à indecisão sobre GPs do Oriente Médio

Circuito italiano é o favorito para receber o último GP de 2026 em um eventual cancelamento das etapas do Catar e de Abu Dhabi

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Circuit detail

Em meio à uma contínua indefinição sobre o futuro dos GPs do Catar e de Abu Dhabi, a região de Ímola já se movimenta para a possibilidade de receber a etapa final da temporada 2026 da Fórmula 1. Enquanto os países do Oriente Médio podem ajudar financeiramente à realização da prova, a prefeitura local busca fundos próprios.

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“Recebemos com grande apreço as palavras do presidente da ACI, Geronimo La Russa, e o apoio das instituições esportivas à possibilidade de sediar um segundo GP de Fórmula 1 em nosso país", disse o prefeito de Ímola, Marco Panieri. "É um sinal claro que confirma a importância central e o valor estratégico do Autódromo Internacional Enzo e Dino Ferrari”. 

O prefeito de Imola destaca seu papel nas negociações com a F1 e a confiança em levar adiante as obras de revitalização do circuito, de modo a deixar a cidade pronta para receber grandes eventos.

“Como reiteramos também no último dia 25 de julho, por ocasião de nossa presença no GP da Hungria, e pelo trabalho realizado nestes anos, de 2020 até hoje, os canais de diálogo com a F1 nunca foram interrompidos". 

Pietro Benvenuti, direttore dell'Enzo e Dino Ferrari con Marco Panieri, Sindaco di Imola

Pietro Benvenuti, diretor do Enzo e Dino Ferrari, com Marco Panieri, prefeito de Imola

Foto de: Marco Panieri

 “Nosso município, juntamente com a Região da Emília-Romanha, está realizando investimentos importantes na estrutura para torná-la cada vez mais moderna, competitiva e de ponta. Imola e a Emília-Romagna, juntamente com o presidente De Pascale, vêm avançando na direção certa há algum tempo e estamos sempre prontos, como já fizemos no passado, para responder à chamada".

"No entanto, para aproveitar ao máximo essa oportunidade extraordinária e dar continuidade a um desafio dessa magnitude, é fundamental trabalharmos unidos: é preciso um empenho coletivo e são necessários os recursos adequados em nível nacional para apoiar os esforços que a comunidade local já está realizando”. 

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