O Motorsport.com apurou que uma disputa salarial com a Haas é o motivo para o atraso na confirmação de Oliver Bearman no grid da temporada 2027 da Fórmula 1, já que a Ferrari já exerceu sua opção sobre o piloto britânico.

O 'prodígio' da Ferrari, Oliver Bearman, continua sendo o único piloto no grid sem contrato para 2027. É uma situação que seria difícil de imaginar há apenas algumas semanas, já que sua permanência na Haas era dada como certa desde a metade da temporada.

O anúncio de Rafa Câmara como companheiro de equipe de Bearman em 2027, feito antes do GP de São Paulo, deveria ter sido seguido rapidamente pelo anúncio de seu companheiro de equipe britânico.

Em vez disso, o silêncio se prolongou a ponto de se tornar assunto, chegando até a gerar rumores de que Bearman pilotaria por outra equipe no ano que vem. O paradoxo é que Bearman e a Haas têm fortes motivos para chegar a um acordo.

Bearman descartou a possibilidade de correr por outra equipe em 2027, enquanto há muito se espera que a Haas o mantenha, mas as negociações se arrastaram por muito mais tempo do que inicialmente previsto.

Nas últimas semanas, surgiram especulações sobre os motivos do impasse, algumas relacionadas à relação contratual entre Bearman e a Ferrari e às perspectivas futuras do britânico de 21 anos.

De acordo com informações obtidas pelo Motorsport.com, no entanto, a questão que está atrasando a assinatura não diz respeito ao futuro a longo prazo do piloto britânico, mas sim aos termos financeiros do acordo com a equipe americana.

A Ferrari já exerceu a opção que lhe permite manter Bearman em seu programa de pilotos. Considerando que Maranello investiu recursos financeiros no jovem britânico desde que ele ingressou na academia de jovens talentos em 2021, permitir que Bearman saia de graça seria um grande desperdício de todos esses esforços.

Rafael Camara vai encerrar a temporada de 2026 pela Haas enquanto se prepara para sua estreia completa em 2027 ao lado de Oliver Bearman. Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Bearman poderia estar em posição de deixar a Ferrari no final de 2027 caso não tenha sido convocado para integrar a equipe principal, mas esse cenário não representa um obstáculo para a renovação com a Haas, e não há necessidade de encerrar sua relação com a Ferrari no curto prazo – especialmente considerando que Lewis Hamilton está no crepúsculo de sua carreira. A Scuderia não descartou nenhuma de suas opções de longo prazo.

As negociações imediatas, portanto, se concentram em duas partes: Haas e os empresários de Bearman. O ponto de discórdia é o salário oferecido pela equipe americana, um valor que o piloto e sua equipe não consideram compatível com suas expectativas.

Isso levou a um impasse prolongado, apesar de ambos os lados estarem cientes da necessidade de chegar a um acordo. Na véspera do GP de Las Vegas, Bearman não escondeu sua decepção com uma situação que já se arrasta há meses.

“Não há nada de novo a dizer. Para ser sincero, estou bastante decepcionado por me encontrar aqui, na 20ª etapa da temporada, sem um contrato assinado para o próximo ano. É uma situação estranha, mas estamos chegando lá".

O britânico admitiu que a incerteza está se tornando difícil de lidar, especialmente após uma temporada em que acredita ter provado seu valor como piloto titular da equipe.

Bearman, no entanto, descartou categoricamente a possibilidade de se transferir para outra equipe em 2027.

Quando questionado se havia sequer a menor chance de correr em outro lugar, já que não há mais vagas em discussão, sua resposta foi inequívoca: “Não, chance zero".

“Meu objetivo para 2027 é muito claro. Acho que temos assuntos pendentes aqui. Quanto ao futuro mais distante, isso não está realmente nas minhas mãos, vamos colocar dessa forma".

Bearman tem sido franco sobre sua ambição de chegar a Maranello, mas está ciente de que as decisões sobre o futuro da Scuderia não dependem exclusivamente de seu desempenho.

“É claro que estou sob contrato com a Ferrari. A Ferrari me deu essa oportunidade incrível de estrear na F1 com eles pela primeira vez”, reconheceu. “Ainda sou um piloto júnior da Ferrari e meu maior sonho é correr pela Ferrari. Em primeiro lugar, ela é a equipe mais icônica e foi a primeira a acreditar em mim quando eu era criança".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

“Ainda é o meu maior sonho, mas não há dúvida de que, olhando para o futuro, pode haver alguns desafios. Não há como negar isso, está muito claro. Eu realmente não tenho muita influência sobre o assunto. Só precisamos ver como as coisas vão se desenvolver com o tempo".

A situação contratual imediata é mais simples. A Ferrari já esclareceu sua posição contratual e não é a parte que está atrasando a confirmação de Bearman. As negociações em andamento dizem respeito apenas aos termos do acordo entre o piloto e a Haas.

De acordo com informações coletadas pelo Motorsport.com, espera-se que a questão seja resolvida antes do último fim de semana em Abu Dhabi, muito provavelmente por meio de um inevitável compromisso na parte financeira.

Isso não torna a falta de um acordo até o final de novembro menos frustrante para Bearman. “Não é uma sensação boa estar aqui, faltando duas corridas, sem que as coisas estejam resolvidas”, disse. “Mesmo sabendo que estamos praticamente lá, o fato é que ainda não estamos. Não há desculpa para estarmos aqui sem um contrato assinado, sinceramente".



Esses comentários mostram o quanto toda essa disputa tem pesado sobre o piloto. A menos que haja um impasse inesperado nas negociações, espera-se que Bearman permaneça na Haas também em 2027 , formando uma das duplas de pilotos mais jovens do grid ao lado de Câmara.

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