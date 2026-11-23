A atuação da Ferrari no GP de Las Vegas de Fórmula 1 provocou uma onda de críticas na imprensa italiana. Após mais um fim de semana marcado por problemas de desempenho e desentendimentos entre Lewis Hamilton e Charles Leclerc, os principais jornais do país não pouparam a equipe, os pilotos e o chefe Fred Vasseur.

O Corriere della Sera atribuiu nota zero aos dois pilotos pela atuação na etapa norte-americana, apontando que os conflitos entre Hamilton e Leclerc prejudicam os resultados da escuderia, a qual já tem dificuldades para achar competitividade.

"É quase como se uma guerra de facções tivesse começado entre Hamilton e Leclerc, fazendo com que a Ferrari, que já enfrenta dificuldades por conta própria, some ainda menos pontos do que poderia", escreveu.

O veículo também ironizou a promessa de Vasseur de estabelecer limites e princípios claros para evitar novos desencontros entre os companheiros de equipe. "Talvez a solução seja demitir os dois, mas isso não é possível. Então, vamos definir claramente quem é o primeiro e quem é o segundo piloto, com todos os detalhes necessários para cada função", completou.

A avaliação negativa se estendeu à direção da equipe, que também recebeu nota zero. Para o jornal, "a punição de Hamilton prova que a Ferrari agora é a carta de menor valor em um jogo".

O repórter Leo Turrini, do Quotidiano Sportivo, seguiu a mesma linha e também deu nota zero a Leclerc, Hamilton e Vasseur. Sobre o monegasco, ele questionou a repetição dos episódios de disputa com o heptacampeão: "Até quando isso vai continuar? Não importa quem está certo, mais um desentendimento na pista com Hamilton".

Mas o britânico também não foi poupado: "A mesma pergunta vale para o heptacampeão mundial: até quando isso vai continuar? Ele também não havia prometido que tudo estava resolvido dentro da equipe?".

Ao comentar a situação de Vasseur, Turrini completou: "Ele não está dentro do carro, mas havia dito que esse tipo de comportamento não seria mais tolerado. Aparentemente, ninguém o escuta. Esse é um problema sério para quem está no comando".



As críticas foram ainda mais contundentes no OS Sport. A publicação, que também atribuiu nota zero à Ferrari, classificou a situação da equipe como "inaceitável".

"A equipe mais tradicional do automobilismo virou motivo de piada", afirmou o veículo, indicando a ausência de uma liderança efetiva e a perda de controle de Vasseur como alguns dos principais problemas da escuderia. O jornal ainda classificou o GP de Las Vegas como o pior momento da Ferrari deste milênio.

As notas para os pilotos foram um pouco melhores, com Leclerc recebendo 3,5, sendo criticado por "não respeitar a decisão da equipe de que os pilotos não deveriam disputar posições entre si naquele momento".

Já Hamilton foi avaliado com 4,5, "talvez o menos pior dos dois", terminando na sétima colocação "com um SF-26 desastroso em termos de velocidade de reta".

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