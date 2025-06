Este ano, Charles Leclerc está em uma posição onde poucos estiveram na Fórmula 1: ser companheiro de equipe de um heptacampeão mundial. Lewis Hamilton foi anunciado na Ferrari ainda em 2024 e, desde o primeiro GP de 2025, as coisas na Scuderia mudaram. No dia de mídia do GP do Canadá, o monegasco comentou sobre a relação com Hamilton e o que o mais o surpreendeu no comportamento do britânico.

"Eu esperava muitas coisas do Lewis. Obviamente, entrando na equipe e tendo tanto sucesso na F1, você meio que já espera ver a velocidade, os detalhes especiais no estilo de pilotagem. Então, todas essas coisas eram esperadas. Ainda assim, me surpreendi com a forma como ele freia, por exemplo. Acho que o quão tarde ele freia é muito impressionante", disse Leclerc. "Na minha carreira, sempre fui o que freava mais tarde do que meus companheiros de equipe e esse é um estilo de pilotagem específico que eu não via em nenhum dos meus colegas antes. Lewis está um passo à frente — ainda mais nesse aspecto".

No entanto, o monegasco revelou que a maior surpresa veio em outras áreas, não necessariamente relacionadas a pilotagem: "São coisas que eu não esperava. A disciplina dele é extremamente impressionante. De fora, eu me lembrava de vê-lo gerenciando tantas coisas diferentes e pensava: 'isso deve ser muito difícil', mas aí, quando você vê o quão organizado tudo é, dá pra entender que ele está 200% focado nas corridas".

"Todo o resto é bem estruturado, funcionando sem que ele precise se envolver diariamente e é algo que eu levo como exemplo pra mim. Todos nós temos paixões, projetos fora das pistas, mas, obviamente, o mais importante para todos é manter o foco nas corridas. Nesse aspecto, Lewis é realmente muito impressionante", finalizou.

