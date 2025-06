F1: Incêndios florestais podem afetar programação do GP do Canadá

O GP do Canadá acontece no Circuito Gilles Villenueve, em Montreal, área que está sendo afetada por incêndios florestais que podem afetar a programação da Fórmula 1 neste fim de semana. Um alerta foi emitido para todo o país sobre a qualidade do ar e visibilidade.

Até o momento, a categoria ainda não emitiu nenhuma mudança na programação do fim de semana e a corrida deve acontecer normalmente. Segundo o governo canadense, a pior qualidade do ar foi relatada na última sexta-feira, alcançando "faixas de risco muito alto".

A má qualidade do ar e a visibilidade reduzida persistiram durante todo o fim de semana em Montreal, e os moradores foram aconselhados a passar pouco tempo ao ar livre e a manter portas e janelas fechadas.

A fumaça se espalhou para os Estados Unidos no último fim de semana, com a poluição do ar em Detroit sendo medida em níveis "muito insalubres", entre 100 e 140 na escala AQI (Índice de Qualidade do Ar), e a fumaça dos incêndios chegando até a Europa.

Em todo o Canadá, mais de 25 mil pessoas foram desabrigadas pelos incêndios florestais, com cerca de 17 mil pessoas em Manitoba, cerca de oito mil em Saskatchewan e cerca de mil e 300 em Alberta.

Mesmo em estados mais remotos dos EUA, como Dakota do Norte, foram emitidos avisos sobre a poluição do ar, com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA emitindo um aviso especial de que a fumaça pode conter elementos prejudiciais à saúde.

Esses elementos assumem a forma de partículas finas conhecidas como PM 2,5, que podem penetrar profundamente nos pulmões e entrar na corrente sanguínea, causando bronquite a curto prazo, agravando os sintomas da asma e outros problemas de saúde.

