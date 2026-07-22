Durante o GP da Bélgica no último fim de semana de Fórmula 1, Charles Leclerc e Lewis Hamilton se tornaram motivo de investigação depois de batidas com George Russell e Oscar Piastri, respectivamente. E esse será um dos grandes assuntos na reunião da FIA com os pilotos na Hungria.

No caso de Hamilton, o piloto foi punido pelo contato com Russell ainda na primeira volta da corrida, enquanto o lance de Leclerc para se proteger do ataque de Piastri passou ileso.

A decisão inconsistente dos comissários da FIA será levantada na reunião, segundo informações do PlanetF1.

Após a corrida, Piastri admitiu que ficou perplexo pela falta de punições para Leclerc, mas os comissários justificaram a decisão no documento publicado após a etapa:

"O carro 81 tinha alguma sobreposição com o carro 16, mas o eixo dianteiro do carro 81 não estava à frente do eixo dianteiro do carro 16 e não havia possibilidade de o carro 81 completar uma ultrapassagem a partir daquela posição. Na avaliação dos comissários, o carro 16 não forçou deliberadamente o carro 81 para fora da pista. Dadas as circunstâncias, os Comissários decidiram não tomar nenhuma outra medida".

Apesar de decisão dos comissários ter sido explicada, o Código Desportivo Internacional prevê que os pilotos não podem mudar a direção de seus carros para defender uma posição.

As diretrizes e padrões dos comissários devem ser mais um dos assuntos abordados durante a reunião neste fim de semana na Hungria, visto que ficou acordado no GP do Catar de 2025 que os pilotos teriam a oportunidade de se reunirem com a FIA mais vezes ao longo de uma temporada.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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