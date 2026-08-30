F1, Indy e NASCAR têm coincidência histórica envolvendo os maiores campeões
Número sete parecer trazer a grande sorte, mas destacar o 'limite' de todos os pilotos
Foto de: Ferrari
A história do automobilismo reúne uma coincidência curiosa entre três das principais categorias: Fórmula 1, Indy e NASCAR têm campeões que chegaram exatamente a sete títulos.
Na F1, Michael Schumacher e Lewis Hamilton dividem o recorde de sete campeonatos mundiais. Na Indy, o maior campeão é a equipe A.J. Foyt, também heptacampeão. Já na NASCAR, a marca pertence a três pilotos: Richard Petty, Dale Earnhardt e Jimmie Johnson.
Os heptacampeões
Schumacher conquistou seus sete títulos na F1 entre 1994 e 2004. O alemão foi campeão duas vezes pela Benetton, em 1994 e 1995, antes de conquistar cinco campeonatos consecutivos pela Ferrari, entre 2000 e 2004.
Hamilton igualou a marca em 2020. O britânico havia conquistado seu primeiro título em 2008, pela McLaren, e depois foi campeão seis vezes pela Mercedes: 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.
A tabela dos sete títulos fica assim:
|Categoria
|Piloto
|Anos dos títulos
|Fórmula 1
|Michael Schumacher
|1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
|Fórmula 1
|Lewis Hamilton
|2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
|Indy*
|A.J. Foyt
|1960, 1961, 1963, 1964, 1967, 1975, 1979
|NASCAR Cup Series
|Richard Petty
|1964, 1967, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979
|NASCAR Cup Series
|Dale Earnhardt
|1980, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994
|NASCAR Cup Series
|Jimmie Johnson
|2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016
*Os sete títulos da A.J. Foyt foram conquistados no campeonato sancionado pela USAC. A própria Indy registra as temporadas de 1960, 1961, 1963, 1964, 1967, 1975 e 1979.
Na NASCAR, Petty, Earnhardt e Johnson formam um grupo ainda mais exclusivo. Os três são os únicos pilotos da história da principal divisão da categoria a conquistar sete campeonatos. Johnson entrou para o grupo em 2016, quando igualou as marcas de Petty e Earnhardt.
O fato também mantém aberta uma possibilidade histórica na F1. Hamilton continua em atividade e, portanto, pode eventualmente conquistar o oitavo campeonato e deixar para trás a marca que atualmente divide com Schumacher. Até o momento, porém, os dois seguem empatados com sete títulos.
A marca de sete títulos também aparece nas motos
A coincidência não se limita ao automobilismo de quatro rodas. Na MotoGP, Valentino Rossi e Marc Márquez também conquistaram sete títulos na classe principal.
Rossi foi campeão em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009. Márquez chegou ao heptacampeonato da classe principal em 2025, depois de vencer as temporadas de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2025.
Ricky Carmichael também alcançou sete títulos no AMA Motocross, todos consecutivos entre 2000 e 2006.
|Categoria
|Piloto
|Títulos
|Anos
|MotoGP — classe principal
|Valentino Rossi
|7
|2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009
|MotoGP — classe principal
|Marc Márquez
|7
|2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025
|AMA Motocross
|Ricky Carmichael
|7
|2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
Quem foi além dos sete?
Embora sete seja a marca que une os maiores campeões da F1, Indy e NASCAR, outros nomes da história do automobilismo e da motovelocidade foram ainda mais longe.
No Mundial de Rali (WRC), os franceses Sébastien Loeb e Sébastien Ogier chegaram a nove títulos cada. Loeb conquistou nove campeonatos consecutivos entre 2004 e 2012, enquanto Ogier alcançou a nona coroa em 2025, igualando o compatriota.
Na motovelocidade, Mike Hailwood também conquistou nove títulos mundiais em diferentes categorias. Valentino Rossi e Marc Márquez, por sua vez, somam nove campeonatos mundiais quando são considerados também os títulos conquistados nas categorias de entrada.
Giacomo Agostini aparece com oito títulos na classe de 500cc, antiga categoria principal do Mundial, enquanto Johan Kristoffersson possui oito campeonatos no Mundial de Rallycross.
|Categoria
|Piloto
|Títulos
|Anos dos títulos
|Motociclismo — diferentes classes
|Mike Hailwood
|9
|1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
|MotoGP + categorias inferiores
|Valentino Rossi
|9
|1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009
|MotoGP + categorias inferiores
|Marc Márquez
|9
|2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025
|WRC
|Sébastien Loeb
|9
|2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
|WRC
|Sébastien Ogier
|9
|2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2025
|500cc
|Giacomo Agostini
|8
|1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975
|World Rallycross
|Johan Kristoffersson
|8
|2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
McLaren PASSOU FERRARI e PEITA MERCEDES? Hamilton ensaia CRISE interna, BORTOLETO, 'causos' de MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Mônaco 'volta' à 1962 para sequência de '11 Homens e um Segredo'
F1, Indy e NASCAR têm coincidência histórica envolvendo os maiores campeões
MotoGP: "Estamos fazendo um bom trabalho", celebra Moreira após P9 em Aragón
MotoGP: Márquez, Bezzecchi e Acosta falam sobre duelo intenso pela vitória em Aragón
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários