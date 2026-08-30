A história do automobilismo reúne uma coincidência curiosa entre três das principais categorias: Fórmula 1, Indy e NASCAR têm campeões que chegaram exatamente a sete títulos.

Na F1, Michael Schumacher e Lewis Hamilton dividem o recorde de sete campeonatos mundiais. Na Indy, o maior campeão é a equipe A.J. Foyt, também heptacampeão. Já na NASCAR, a marca pertence a três pilotos: Richard Petty, Dale Earnhardt e Jimmie Johnson.

Os heptacampeões

Schumacher conquistou seus sete títulos na F1 entre 1994 e 2004. O alemão foi campeão duas vezes pela Benetton, em 1994 e 1995, antes de conquistar cinco campeonatos consecutivos pela Ferrari, entre 2000 e 2004.

Hamilton igualou a marca em 2020. O britânico havia conquistado seu primeiro título em 2008, pela McLaren, e depois foi campeão seis vezes pela Mercedes: 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020.

A tabela dos sete títulos fica assim:

Categoria Piloto Anos dos títulos Fórmula 1 Michael Schumacher 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Fórmula 1 Lewis Hamilton 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Indy* A.J. Foyt 1960, 1961, 1963, 1964, 1967, 1975, 1979 NASCAR Cup Series Richard Petty 1964, 1967, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979 NASCAR Cup Series Dale Earnhardt 1980, 1986, 1987, 1990, 1991, 1993, 1994 NASCAR Cup Series Jimmie Johnson 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016

*Os sete títulos da A.J. Foyt foram conquistados no campeonato sancionado pela USAC. A própria Indy registra as temporadas de 1960, 1961, 1963, 1964, 1967, 1975 e 1979.

Na NASCAR, Petty, Earnhardt e Johnson formam um grupo ainda mais exclusivo. Os três são os únicos pilotos da história da principal divisão da categoria a conquistar sete campeonatos. Johnson entrou para o grupo em 2016, quando igualou as marcas de Petty e Earnhardt.

O fato também mantém aberta uma possibilidade histórica na F1. Hamilton continua em atividade e, portanto, pode eventualmente conquistar o oitavo campeonato e deixar para trás a marca que atualmente divide com Schumacher. Até o momento, porém, os dois seguem empatados com sete títulos.

A marca de sete títulos também aparece nas motos

A coincidência não se limita ao automobilismo de quatro rodas. Na MotoGP, Valentino Rossi e Marc Márquez também conquistaram sete títulos na classe principal.

Rossi foi campeão em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009. Márquez chegou ao heptacampeonato da classe principal em 2025, depois de vencer as temporadas de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2025.

Ricky Carmichael também alcançou sete títulos no AMA Motocross, todos consecutivos entre 2000 e 2006.

Categoria Piloto Títulos Anos MotoGP — classe principal Valentino Rossi 7 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 MotoGP — classe principal Marc Márquez 7 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 AMA Motocross Ricky Carmichael 7 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Quem foi além dos sete?

Embora sete seja a marca que une os maiores campeões da F1, Indy e NASCAR, outros nomes da história do automobilismo e da motovelocidade foram ainda mais longe.

No Mundial de Rali (WRC), os franceses Sébastien Loeb e Sébastien Ogier chegaram a nove títulos cada. Loeb conquistou nove campeonatos consecutivos entre 2004 e 2012, enquanto Ogier alcançou a nona coroa em 2025, igualando o compatriota.

Na motovelocidade, Mike Hailwood também conquistou nove títulos mundiais em diferentes categorias. Valentino Rossi e Marc Márquez, por sua vez, somam nove campeonatos mundiais quando são considerados também os títulos conquistados nas categorias de entrada.

Giacomo Agostini aparece com oito títulos na classe de 500cc, antiga categoria principal do Mundial, enquanto Johan Kristoffersson possui oito campeonatos no Mundial de Rallycross.

Categoria Piloto Títulos Anos dos títulos Motociclismo — diferentes classes Mike Hailwood 9 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 MotoGP + categorias inferiores Valentino Rossi 9 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 MotoGP + categorias inferiores Marc Márquez 9 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 WRC Sébastien Loeb 9 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 WRC Sébastien Ogier 9 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2025 500cc Giacomo Agostini 8 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975 World Rallycross Johan Kristoffersson 8 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

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