Engana-se quem pensa que o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 contou "apenas" com uma guerra estratégica entre as rivais Mercedes e Red Bull para entreter os fãs de velocidade.

Entre famosos como Serena Williams, Ben Stiller e Megan Thee Stallion, a etapa no Circuito das Américas, em Austin, foi marcada por presenças ilustres que badalaram o evento fora das pistas.

O antigo basquetebolista e astro da NBA Shaquille O'Neal foi além e participou da cerimônia de pódio no evento. Shaq, que foi responsável por entregar o troféu aos pilotos, roubou a cena e até virou meme na internet.

Confira quem esteve presente:

