Ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, Eddie Irvine apontou, após o GP do Japão, que a Scuderia enfrenta um problema crônico na categoria, afirmando que a distância da equipe em relação ao 'coração' da F1 representa uma desvantagem.

“Para a Ferrari, as coisas são sempre complexas. O verdadeiro problema é a distância em relação ao Reino Unido, que é o coração da F1", disse o vice-campeão de 1999.

A Ferrari teve um início mais estável na temporada de 2026 em comparação com 2025. Enquanto no ano passado os problemas com o equilíbrio do carro e a gestão dos pneus prejudicaram o desempenho, nesta temporada a equipe vem disputando o pódio de forma mais consistente. No entanto, a vitória ainda não chegou.

Irvine, apesar do bom início do time de Maranello, afirmou que a Ferrari pode conquistar pelo menos uma vitória nesta temporada, dizendo: “Acho que, em comparação com o ano passado, eles podem conseguir pelo menos uma vitória".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

Um dos destaques da temporada para a equipe foi o desempenho de Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial, que se juntou à equipe italiana após deixar a Mercedes, teve dificuldades para se adaptar na temporada passada.

Hamilton, que tem apresentado um desempenho mais competitivo este ano, conquistou seu primeiro pódio com a Ferrari na China. No entanto, Irvine observou: “O pódio de Hamilton não deve ser superestimado. Ele subiu ao pódio pela primeira vez com a Ferrari na China, mas aquela pista favorece ele".

Olhando para o quadro geral, percebe-se que Charles Leclerc levou vantagem sobre o companheiro de equipe tanto nas classificações quanto no ritmo de corrida. Essa diferença se torna ainda mais evidente em pistas técnicas.

Em Suzuka, um quadro semelhante se desenhou, e, segundo Irvine, Hamilton ficou atrás do companheiro de equipe durante todo o fim de semana: “No Japão, Leclerc foi claramente melhor durante todo o fim de semana".

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