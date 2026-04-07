Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Com trajetória internacional, Nicolas Costa chega à NASCAR Brasil em 2026

NASCAR Brasil
Com trajetória internacional, Nicolas Costa chega à NASCAR Brasil em 2026

F1: Há 58 anos, Jim Clark morria em uma batida em Hockenheim

Fórmula 1
F1: Há 58 anos, Jim Clark morria em uma batida em Hockenheim

MotoGP: Michelin dá veredito sobre domínio da Aprilia na temporada 2026

MotoGP
MotoGP: Michelin dá veredito sobre domínio da Aprilia na temporada 2026

F1 - Irvine: “Pódio de Hamilton na China não deve ser superestimado”

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Irvine: “Pódio de Hamilton na China não deve ser superestimado”

MotoGP quer pilotos reservas permanentes como a F1; entenda

MotoGP
MotoGP quer pilotos reservas permanentes como a F1; entenda

VÍDEO: Norris elege seus pilotos favoritos na história da F1

Fórmula 1
VÍDEO: Norris elege seus pilotos favoritos na história da F1

NASCAR Brasil: Witold Ramasaukas confirma parceiros para temporada 2026

NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: Witold Ramasaukas confirma parceiros para temporada 2026

Companheiro de equipe de Verstappen fica surpreso com “truque secreto” de Max em Nurburgring

VLN
NLS2
Companheiro de equipe de Verstappen fica surpreso com “truque secreto” de Max em Nurburgring
Fórmula 1 GP do Bahrein

F1 - Irvine: “Pódio de Hamilton na China não deve ser superestimado”

Ex-Ferrari afirmou que, apesar dos avanços da Scuderia, a equipe ainda enfrenta uma desvantagem significativa na disputa pelo título

Neşe Akkoyun
Publicado:
Eddie Irvine and Jenson Button talk in the Paddock

Ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1, Eddie Irvine apontou, após o GP do Japão, que a Scuderia enfrenta um problema crônico na categoria, afirmando que a distância da equipe em relação ao 'coração' da F1 representa uma desvantagem.

Leia também:

“Para a Ferrari, as coisas são sempre complexas. O verdadeiro problema é a distância em relação ao Reino Unido, que é o coração da F1", disse o vice-campeão de 1999.

A Ferrari teve um início mais estável na temporada de 2026 em comparação com 2025. Enquanto no ano passado os problemas com o equilíbrio do carro e a gestão dos pneus prejudicaram o desempenho, nesta temporada a equipe vem disputando o pódio de forma mais consistente. No entanto, a vitória ainda não chegou.

Irvine, apesar do bom início do time de Maranello, afirmou que a Ferrari pode conquistar pelo menos uma vitória nesta temporada, dizendo: “Acho que, em comparação com o ano passado, eles podem conseguir pelo menos uma vitória".

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto: Ferrari

Um dos destaques da temporada para a equipe foi o desempenho de Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial, que se juntou à equipe italiana após deixar a Mercedes, teve dificuldades para se adaptar na temporada passada.

Hamilton, que tem apresentado um desempenho mais competitivo este ano, conquistou seu primeiro pódio com a Ferrari na China. No entanto, Irvine observou: “O pódio de Hamilton não deve ser superestimado. Ele subiu ao pódio pela primeira vez com a Ferrari na China, mas aquela pista favorece ele".

Olhando para o quadro geral, percebe-se que Charles Leclerc levou vantagem sobre o companheiro de equipe tanto nas classificações quanto no ritmo de corrida. Essa diferença se torna ainda mais evidente em pistas técnicas.

Em Suzuka, um quadro semelhante se desenhou, e, segundo Irvine, Hamilton ficou atrás do companheiro de equipe durante todo o fim de semana: “No Japão, Leclerc foi claramente melhor durante todo o fim de semana".

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO: Norris elege seus pilotos favoritos na história da F1

Principais comentários

Mais de
Neşe Akkoyun

F1 fará retorno a Nurburgring; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 fará retorno a Nurburgring; entenda

F1: "Precisamos voltar para a autoescola", brinca Wolff após largada ruim de Antonelli no Japão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: "Precisamos voltar para a autoescola", brinca Wolff após largada ruim de Antonelli no Japão

F1 - Russell não esconde preocupação com carro que lhe rendeu primeira fila: "Não sabemos o que aconteceu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Russell não esconde preocupação com carro que lhe rendeu primeira fila: "Não sabemos o que aconteceu"

Últimas notícias

Com trajetória internacional, Nicolas Costa chega à NASCAR Brasil em 2026

NASCAR Brasil
Com trajetória internacional, Nicolas Costa chega à NASCAR Brasil em 2026

F1: Há 58 anos, Jim Clark morria em uma batida em Hockenheim

Fórmula 1
F1: Há 58 anos, Jim Clark morria em uma batida em Hockenheim

MotoGP: Michelin dá veredito sobre domínio da Aprilia na temporada 2026

MotoGP
MotoGP: Michelin dá veredito sobre domínio da Aprilia na temporada 2026

F1 - Irvine: “Pódio de Hamilton na China não deve ser superestimado”

Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Irvine: “Pódio de Hamilton na China não deve ser superestimado”