Embora Oscar Piastri tenha tido um dia perfeito na corrida pelo título da Fórmula 1, Hadjar pode muito bem ser o maior vencedor do GP da Holanda. Para o consultor da Red Bull, Helmut Marko, ele pode estar pronto para uma promoção à equipe principal da marca de bebidas energéticas.

Hadjar conquistou seu primeiro lugar no pódio - e o fez de forma impressionante. Para a surpresa de muitos, o novato colocou seu Racing Bulls em quarto lugar no grid e seguiu com uma corrida impecável. Ele não cedeu sob pressão e subiu uma posição quando Lando Norris se retirou para garantir sua primeira aparição no pódio na F1.

Não é de surpreender que o desempenho de Hadjar em Zandvoort tenha deixado uma forte impressão em Marko. "Ele teve que lutar muito por isso, você sabe", disse ele ao Motorsport.com após a corrida. "Eu vi Russell atacá-lo várias vezes. E o outro piloto era Leclerc. Eles realmente tentaram, mas ele manteve a calma. Ele não fez nada de errado. Então, sim, vem aí uma boa oportunidade".

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

As palavras "vem aí uma boa oportunidade" inevitavelmente levantam a questão de quão preparado Hadjar está para uma promoção à Red Bull na próxima temporada. Por um lado, ele tem impressionado Marko durante sua temporada de estreia; por outro lado, promovê-lo cedo demais pode acarretar o risco de arruinar sua carreira na Red Bull no início, já que Max Verstappen ofuscou todos os companheiros de equipe nos últimos anos.

"Mas Isack é diferente", respondeu Marko. Quando perguntado se o talento de 20 anos poderia suportar a pressão do segundo lugar na Red Bull, o austríaco concordou com a cabeça.

De acordo com Marko, a força mental de Hadjar também foi exibida durante o fim de semana do GP da Holanda: "Ele teve problemas no motor na sexta-feira. Ele perdeu completamente uma sessão e 50% da outra, mais ou menos. Mas ele não estava preocupado. Ele disse: 'Eu tenho a velocidade, vou me classificar entre os cinco primeiros'". Hadjar manteve sua palavra ao colocar os Racing Bulls na segunda fila da largada.

Sem pressa para tomar uma decisão sobre a formação de pilotos para 2026

A Red Bull, no entanto, não está com pressa para tomar uma decisão definitiva sobre sua formação para 2026 e não quer agir impulsivamente. Marko já indicou que a equipe vai esperar até outubro, com o GP do México como um possível ponto de referência.

Até lá, Yuki Tsunoda ainda tem a chance de provar seu valor. Marko foi muito claro quando lhe perguntaram o que esperava do piloto japonês nas próximas semanas: "Consistência e desempenho, em termos de velocidade".

Em Zandvoort, Tsunoda tinha exatamente a mesma especificação do RB21 que Verstappen, mas não conseguiu converter isso em uma participação no Q3. Na corrida caótica, ele teve que se contentar com o P9, embora Marko não quisesse julgá-lo com muita severidade.

"Desta vez, ele não teve sorte com o safety car", apontou. "Ele trocou de pneus e, duas voltas depois, o safety car chegou, o que o colocou no final do pelotão. Mas ele também não fez nada de errado".

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!