Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - "Isack é diferente": Marko insinua possível promoção de Hadjar para Red Bull em 2026

Consultor acredita que o francês pode suportar a pressão do segundo assento da equipe austríaca ao lado de Max Verstappen

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Isack Hadjar, Racing Bulls, Helmut Marko, Red Bull Racing

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Embora Oscar Piastri tenha tido um dia perfeito na corrida pelo título da Fórmula 1, Hadjar pode muito bem ser o maior vencedor do GP da Holanda. Para o consultor da Red Bull, Helmut Marko, ele pode estar pronto para uma promoção à equipe principal da marca de bebidas energéticas.

Leia também:

Hadjar conquistou seu primeiro lugar no pódio - e o fez de forma impressionante. Para a surpresa de muitos, o novato colocou seu Racing Bulls em quarto lugar no grid e seguiu com uma corrida impecável. Ele não cedeu sob pressão e subiu uma posição quando Lando Norris se retirou para garantir sua primeira aparição no pódio na F1.

Não é de surpreender que o desempenho de Hadjar em Zandvoort tenha deixado uma forte impressão em Marko. "Ele teve que lutar muito por isso, você sabe", disse ele ao Motorsport.com após a corrida. "Eu vi Russell atacá-lo várias vezes. E o outro piloto era Leclerc. Eles realmente tentaram, mas ele manteve a calma. Ele não fez nada de errado. Então, sim, vem aí uma boa oportunidade".

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

As palavras "vem aí uma boa oportunidade" inevitavelmente levantam a questão de quão preparado Hadjar está para uma promoção à Red Bull na próxima temporada. Por um lado, ele tem impressionado Marko durante sua temporada de estreia; por outro lado, promovê-lo cedo demais pode acarretar o risco de arruinar sua carreira na Red Bull no início, já que Max Verstappen ofuscou todos os companheiros de equipe nos últimos anos. 

"Mas Isack é diferente", respondeu Marko. Quando perguntado se o talento de 20 anos poderia suportar a pressão do segundo lugar na Red Bull, o austríaco concordou com a cabeça.

De acordo com Marko, a força mental de Hadjar também foi exibida durante o fim de semana do GP da Holanda: "Ele teve problemas no motor na sexta-feira. Ele perdeu completamente uma sessão e 50% da outra, mais ou menos. Mas ele não estava preocupado. Ele disse: 'Eu tenho a velocidade, vou me classificar entre os cinco primeiros'". Hadjar manteve sua palavra ao colocar os Racing Bulls na segunda fila da largada.

Sem pressa para tomar uma decisão sobre a formação de pilotos para 2026

A Red Bull, no entanto, não está com pressa para tomar uma decisão definitiva sobre sua formação para 2026 e não quer agir impulsivamente. Marko já indicou que a equipe vai esperar até outubro, com o GP do México como um possível ponto de referência.

Até lá, Yuki Tsunoda ainda tem a chance de provar seu valor. Marko foi muito claro quando lhe perguntaram o que esperava do piloto japonês nas próximas semanas: "Consistência e desempenho, em termos de velocidade".

Em Zandvoort, Tsunoda tinha exatamente a mesma especificação do RB21 que Verstappen, mas não conseguiu converter isso em uma participação no Q3. Na corrida caótica, ele teve que se contentar com o P9, embora Marko não quisesse julgá-lo com muita severidade.

"Desta vez, ele não teve sorte com o safety car", apontou. "Ele trocou de pneus e, duas voltas depois, o safety car chegou, o que o colocou no final do pelotão. Mas ele também não fez nada de errado".

Ronald Vording Fórmula 1 Helmut Marko Isack Hadjar Red Bull Racing RB
Artigo anterior F1 - McLaren admite: Abandono de Norris não foi causado pelo motor, mas pelo chassi

Ronald Vording
