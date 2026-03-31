Kimi Antonelli tem chamado atenção da mídia e do público pelo excelente início de temporada em 2026. O italiano da Mercedes está em sua segunda temporada na Fórmula 1 e venceu duas das três etapas até aqui. Fã assumido de Ayrton Senna, algumas coincidências entre a carreira do jovem e do tricampeão brasileiro vieram a tona no último fim de semana.

Após a pole em Suzuka, no último sábado, fãs começaram a perceber uma série de coincidências entre as trajetórias do italiano e do brasileiro. Há quem acredite que os dois se parecem fisicamente, porém, as eventualidades vão além de opinião pessoal.

Ayrton Senna em 1985, ano da primeira vitória na F1 Foto de: David Phipps

Assim como Senna, a primeira pole e vitória de Antonelli vieram na segunda corrida da segunda temporada da carreira na F1. No caso do brasileiro, o GP de Portugal de 1985, em Estoril e, com o italiano, no GP da China, em Xangai. Além disso, a segunda pole do jovem da Mercedes, no Japão, foi conquistada logo após a primeira vitória, assim como o tricampeão, que largou da primeira colocação no GP de San Marino de 1985.

As coincidências na pista japonesa ainda continuam. Antonelli usa o número 12, justamente como homenagem ao ídolo brasileiro, que utilizou a mesma numeração entre as temporadas de 1985 e 1988 (ou seja, também durante sua primeira vitória). A última vez que o carro #12 foi pole em Suzuka foi justamente Senna, em 1988, quando também venceu a prova.

Ainda há mais alguns paralelos entre a história do italiano e do brasileiro. O melhor resultado de ambos durante suas temporadas de estreia foi um segundo lugar, o de Senna no GP de Mônaco de 1984 e o de Antonelli no GP de São Paulo de 2025. Ainda nos anos de estreia, os dois foram ao pódio três vezes.

Um último fato que chama atenção é o local de nascimento do jovem da Mercedes: Antonelli nasceu em Bolonha, mesma cidade em que, 12 anos antes, Senna faleceu após o acidente no GP de San Marino.

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