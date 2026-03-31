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F1 - Itália, primeira vitória, número 12: As coincidências entre as trajetórias de Senna e Antonelli

Jovem da Mercedes é fã assumido do tricampeão brasileiro e fãs encontraram paralelos entre as duas carreiras

Olivia Nogueira
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Kimi Antonelli tem chamado atenção da mídia e do público pelo excelente início de temporada em 2026. O italiano da Mercedes está em sua segunda temporada na Fórmula 1 e venceu duas das três etapas até aqui. Fã assumido de Ayrton Senna, algumas coincidências entre a carreira do jovem e do tricampeão brasileiro vieram a tona no último fim de semana. 

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Após a pole em Suzuka, no último sábado, fãs começaram a perceber uma série de coincidências entre as trajetórias do italiano e do brasileiro. Há quem acredite que os dois se parecem fisicamente, porém, as eventualidades vão além de opinião pessoal. 

Ayrton Senna em 1985, ano da primeira vitória na F1

Ayrton Senna em 1985, ano da primeira vitória na F1

Foto de: David Phipps

Assim como Senna, a primeira pole e vitória de Antonelli vieram na segunda corrida da segunda temporada da carreira na F1. No caso do brasileiro, o GP de Portugal de 1985, em Estoril e, com o italiano, no GP da China, em Xangai. Além disso, a segunda pole do jovem da Mercedes, no Japão, foi conquistada logo após a primeira vitória, assim como o tricampeão, que largou da primeira colocação no GP de San Marino de 1985. 

As coincidências na pista japonesa ainda continuam. Antonelli usa o número 12, justamente como homenagem ao ídolo brasileiro, que utilizou a mesma numeração entre as temporadas de 1985 e 1988 (ou seja, também durante sua primeira vitória). A última vez que o carro #12 foi pole em Suzuka foi justamente Senna, em 1988, quando também venceu a prova. 

Ainda há mais alguns paralelos entre a história do italiano e do brasileiro. O melhor resultado de ambos durante suas temporadas de estreia foi um segundo lugar, o de Senna no GP de Mônaco de 1984 e o de Antonelli no GP de São Paulo de 2025. Ainda nos anos de estreia, os dois foram ao pódio três vezes. 

Um último fato que chama atenção é o local de nascimento do jovem da Mercedes: Antonelli nasceu em Bolonha, mesma cidade em que, 12 anos antes, Senna faleceu após o acidente no GP de San Marino. 

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