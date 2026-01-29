F1: "Já identificamos no que melhorar", reconhece Piastri após problema com combustível em Barcelona

Oscar Piastri foi para a pista pela primeira vez em 2026 nesta quinta-feira, testando o MCL40, carro da McLaren para a temporada deste ano da Fórmula 1. O australiano participou da sessão da manhã, mas, devido a problemas no sistema de combustível, não andou tanto quanto gostaria.

"Foi bom voltar à pista, especialmente em um carro novo. Há muitos desafios novos para nós este ano, para todo o grid, então é bom já começar a encarar alguns deles. Infelizmente tivemos alguns problemas hoje, uma falha no sistema de combustível acabou encurtando um pouco o nosso dia, mas sei que a equipe está trabalhando muito para corrigir isso e nos colocar de volta na pista para dar o máximo de voltas possível amanhã", disse.

Assim como outros pilotos já declararam este ano, Piastri destacou que os novos monopostos são "completamente diferentes" do que os dos últimos anos, e a prioridade da McLaren tem sido resolver problemas e aprender como os novos sistemas funcionam.

"Acho que já identificamos algumas coisas que podemos tentar melhorar no carro para deixá-lo um pouco mais agradável de pilotar. Tudo é diferente do que estávamos acostumados. Vamos encontrar todos os bugs e depois tentar deixar o carro mais rápido", explicou.

"Estou apenas tentando entender melhor como o carro se comporta. É uma mudança muito grande em relação ao que tivemos e em toda a minha carreira na F1. Há muitas coisas para compreender — obviamente, novos motores, mas a filosofia do carro também é completamente diferente, com menos downforce", completou.

Em 2025, Piastri liderou o campeonato por 15 etapas, mas teve uma queda de desempenho significativa na segunda metade do ano e viu seu companheiro de equipe, Lando Norris, levar o título e Max Verstappen, da Red Bull, ser o vice-campeão. Apesar desse resultado, o australiano tem focado no lado positivo da situação.

"Tive três primeiros anos bons na F1 e este é meu primeiro reset de regulamento, então vai ser interessante ver onde vamos chegar como equipe. Sinto que no ano passado realmente provei para mim mesmo do que sou capaz. Claro, ainda há coisas que preciso melhorar e trabalhar, mas acho que dei um passo importante à frente. Posso levar essas lições comigo para qualquer conjunto de regras que venha pela frente, então estou empolgado", concluiu.

