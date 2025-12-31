Após um início estelar de carreira, Sebastian Vettel não teve a melhor das retas finais em sua trajetória na Fórmula 1. E, agora, olhando para o passado, o tetracampeão admite que já estava "em baixa" no fim de sua passagem pela Ferrari.

Vettel foi para a Ferrari em 2015, após um período de seis anos que rendeu quatro títulos com a Red Bull, e rapidamente se estabeleceu como o principal piloto da Scuderia. Em quatro anos, ele conquistou 13 vitórias, contra uma única do companheiro Kimi Raikkonen; o alemão disputou o título em 2017 - quando liderou o Mundial de abril a setembro - e 2018, perdendo para Lewis Hamilton nas duas vezes.

Mas quando Raikkonen foi substituído por Charles Leclerc em 2019, o garoto prodígio da Ferrari rapidamente levou a melhor, superando Vettel logo de cara com 264 pontos contra 240 e duas vitórias contra uma - uma falha mecânica custou ao monegasco um terceiro sucesso no Bahrein.

Em seguida, em uma temporada difícil de 2020 para a Ferrari, Vettel foi consideravelmente superado por Leclerc: 33 pontos a 98. A campanha da pandemia começou apenas em julho, meses após a Ferrari anunciar a contratação de Carlos Sainz para 2021.

"Cheguei à F1 em 2006, 2007 e eu diria que já em 2010 - obviamente ganhei o campeonato - eu estava no auge", contou Vettel no podcast Beyond The Grid. "Mas, em 2011, eu estava muito mais pronto para vencer do que em 2010, por exemplo, e depois, provavelmente, anos fortes, obviamente vencendo o Mundial".

"2015 foi um ano muito forte, 17, 18 - e depois 19 e, para ser justo, 20, eu já estava no caminho para baixo. E fico feliz em dizer isso agora, porque eu não tinha mais aquele último impulso".

O alemão explicou que a motivação era um diferencial importante entre ele e Leclerc, que é 10 anos mais jovem.

"Charles tinha muita energia", apontou. "Para ser justo, eu era mimado - quero dizer, ganhei quatro campeonatos, tantas corridas, poles, o que quer que seja. Tudo o que me interessava era vencer, e esse é o tipo de atleta que eu era: Eu queria vencer, queria o maior troféu, queria aquele momento no pódio em que eu sabia que tinha vencido a corrida, queria a sensação de segunda-feira de manhã de 'ganhei a última corrida e me sinto tão bem', mas a sensação não dura o suficiente, então você precisa vencer outra".

"E Charles chegou e, quando terminamos em quinto e sexto, ele ficou muito feliz com o quinto e o sexto lugares, porque era uma fase diferente de sua carreira e a primeira vez em um carro competitivo. Acho que foi aí que comecei a ter um pouco de dificuldade".

"Então veio 2020, um ano realmente difícil com a COVID, não estamos correndo, tive uma pausa fantástica que nunca tive e aproveitei a família. Ao mesmo tempo, com o crescimento das crianças, eu estava tomando consciência dos problemas do mundo e de como eles começaram a me afetar e eu os refletia", acrescentou o ativista climático e dos direitos LGBTQ+. "Eu diria que naquela época eu provavelmente não estava mais no auge".

Ainda assim, Vettel aceitou um novo desafio: a equipe Aston Martin, financiada por Lawrence Stroll, que era uma continuação da Force India/Racing Point com recursos financeiros muito maiores.

"Acho que, no final das contas, eu estava procurando essa garantia de que... 'Eu ainda posso fazer isso?' - o que parece bobagem, porque é claro que eu posso fazer isso, já provei isso muitas vezes, mas isso também se mistura com essa incerteza ou insegurança que todos nós temos, todos os pilotos têm isso no grid hoje".

"Eu estava conversando com Michael [Schumacher] sobre isso há muitos anos e até ele tinha isso. E para mim, quando digo 'até ele', é porque ele é o melhor. Sabe, eu cresci com pôsteres dele na parede. Ele era o melhor em tudo o que eu podia imaginar em termos de corrida. E ele era inseguro. 'O quê? Você?'".

"Todos nós temos isso, e acho que, do ponto de vista dos resultados, esses anos, é claro, eu adoraria que a equipe tivesse crescido mais rápido, mas foram importantes para mim, porque comecei a me sentir realmente confortável novamente com a minha direção e acho que tive desempenhos de pico mesmo em uma fase posterior - mas o pico geral, provavelmente, não é mais".

Vettel foi o principal piloto da Aston Martin durante suas duas temporadas na equipe antes de se aposentar e ser substituído por Fernando Alonso. A campanha de 2021 rendeu seu último pódio na F1 em Baku, com outro escapando na Hungria, quando ele foi desclassificado do segundo lugar por causa de uma amostra de combustível insuficiente.

