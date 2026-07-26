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F1: “Já superei a fase da decepção”, afirma Russell após Hungria

Diferença do britânico da Mercedes para o líder Kimi Antonelli na disputa pelo título aumentou após terminar em sétimo lugar no Hungaroring

Ed Hardy Ronald Vording
Editado:

George Russell afirmou que já passou da fase da decepção depois que o GP da Hungria praticamente acabou com suas esperanças de conquistar o título na temporada 2026 da Fórmula 1.

O editor recomenda:

O piloto da Mercedes largou em sexto no Hungaroring, mas terminou em sétimo após cair para o fundo do pelotão logo na primeira volta, quando seu W17 ficou parado na largada por ter ativado o sistema anti-stall.

Isso significa que ele está agora 59 pontos atrás de seu companheiro de equipe Kimi Antonelli, líder do campeonato, que terminou em terceiro em Budapeste, com 11 etapas de 2026 já disputadas e mais 12 pela frente.

“Já superei um pouco a fase de decepção agora”, disse Russell, “porque, se continuar me decepcionando com tudo o que acontece, vou ficar decepcionado todos os dias da semana".

“Então, é mais ou menos assim: preciso manter uma atitude positiva. Outro problema técnico que arruinou completamente a corrida, mas o ritmo e os aspectos positivos… o ritmo estava muito forte".

“A equipe disse que foi tão forte quanto qualquer outro na pista, o que eu provavelmente não conseguia há duas ou três corridas, ou talvez três corridas. Então, vou levar os pontos positivos disso, mas sim, é simplesmente inacreditável a lista de coisas que aconteceram nesta temporada".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O que piora ainda mais a situação é que Russell tinha uma nova unidade de potência para a corrida de domingo, após um vazamento de água na classificação, mas “o motor não estava reagindo ao acelerador”.

Portanto, estava fora de seu controle e se somou à lista de azares que o acompanharam em 2026, um ano que ele começou como favorito ao título, com as 'Flechas de Prata' dominando o início do novo regulamento.

“Os problemas estão acontecendo, mas toda a equipe também sente isso”, acrescentou. “Então, eles estão tão irritados quanto eu com o jeito que as coisas estão se desenrolando. Precisamos nos avaliar e garantir que não haja nada que estejamos fazendo de errado que esteja contribuindo para esses erros".

“Obviamente, o Oscar também teve seu problema hoje [abandonou devido a uma falha na caixa de câmbio]; não é como se fôssemos os únicos, mas parece que isso está acontecendo muito mais comigo do que com os outros".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Foto: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

“Espero que a sorte mude. Não desejo azar a ninguém, mas nunca tive uma temporada como essa em toda a minha carreira, muito menos na F1".

A temporada, portanto, não tem corrido como o piloto de 28 anos esperava e, com a F1 entrando na pausa de meio de temporada, nunca um piloto se tornou campeão depois de acumular um déficit tão grande nas férias.

Então, quando questionado sobre como se recuperar da decepção das primeiras 11 etapas, Russell disse: “Não fique decepcionado com coisas que estão fora do seu controle. Hoje, a corrida foi totalmente arruinada".

“Segui meu plano certo logo no início. O ritmo estava bom. O resultado foi uma merda. Mas as coisas que eu poderia ter controlado, elas foram apenas razoáveis. Normalmente, não sinto que precise de uma pausa este ano. Mas, definitivamente, sinto que preciso de uma", concluiu.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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