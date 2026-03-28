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Bicampeão larga apenas da 21ª colocação no GP do Japão e acredita que situação da equipe se manterá por pelo menos "dez corridas" - e pode se estender

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Publicado:

Fernando Alonso foi o piloto mais rápido da Aston Martin na classificação para o GP do Japão de Fórmula 1 de 2026, mas conseguiu apenas o 21º lugar, cerca de 4 segundos atrás do pole position, Andrea Kimi Antonelli. E segundo o bicampeão, a situação não deve mudar durante um bom tempo, pelo menos por "dez corridas ou mais" e por "milagres não acontecerem".

Cotada na intertemporada como uma das equipes a serem observadas neste ano, pela contratação de Adrian Newey, parceria com a Honda e melhoria contínua de sua estrutura tecnológica, a escuderia britânica não terminou uma corrida sequer até momento, nem com o espanhol, nem com Lance Stroll, e a melhor posição de largada foi um 17º.

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Apesar de tudo, o espanhol prefere manter o otimismo, ainda que projete a má sequência a curto prazo. "Levará alguns meses para superarmos alguns dos desafios que temos pela frente, mas precisamos nos manter fortes e unidos a cada fim de semana", disse ele à Sky Sports.

Quando questionado se havia algum ponto positivo a ser destacado em Suzuka, ele foi direto ao ponto, e afirmou que os problemas devem persistir. "A verdade é que não. Acho que o carro está basicamente o mesmo das duas primeiras corridas e vai continuar assim pelas próximas dez ou mais", falou à DAZN.

Bicampeão da Fórmula 1, Alonso terá que se conformar em largar da última fila do grid no GP do Japão, ao lado de Stroll.

Bicampeão da Fórmula 1, Alonso terá que se conformar em largar da última fila do grid no GP do Japão, ao lado de Stroll.

Foto de: LAT Images

"Posso afirmar agora que não veremos nenhuma mudança. Estamos trabalhando para melhorar a situação, mas na F1, milagres não acontecem fim de semana após fim de semana. Vamos tentar trabalhar, mas a primeira parte do ano será muito difícil e, com sorte, a segunda será um pouco melhor", concluiu o veterano.

Alonso, em 21º, e Stroll, em 22º, compõem a última fila do GP do Japão de Fórmula 1. A largada está marcada para as 2h (horário de Brasília) do próximo domingo (29). A Globo transmite a corrida na TV aberta para o Brasil, o SporTV na TV fechada e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.

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