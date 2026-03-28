F1: Alonso descarta 'milagre' da Aston Martin e prevê futuro desafiador
Bicampeão larga apenas da 21ª colocação no GP do Japão e acredita que situação da equipe se manterá por pelo menos "dez corridas" - e pode se estender
Fernando Alonso foi o piloto mais rápido da Aston Martin na classificação para o GP do Japão de Fórmula 1 de 2026, mas conseguiu apenas o 21º lugar, cerca de 4 segundos atrás do pole position, Andrea Kimi Antonelli. E segundo o bicampeão, a situação não deve mudar durante um bom tempo, pelo menos por "dez corridas ou mais" e por "milagres não acontecerem".
Cotada na intertemporada como uma das equipes a serem observadas neste ano, pela contratação de Adrian Newey, parceria com a Honda e melhoria contínua de sua estrutura tecnológica, a escuderia britânica não terminou uma corrida sequer até momento, nem com o espanhol, nem com Lance Stroll, e a melhor posição de largada foi um 17º.
Apesar de tudo, o espanhol prefere manter o otimismo, ainda que projete a má sequência a curto prazo. "Levará alguns meses para superarmos alguns dos desafios que temos pela frente, mas precisamos nos manter fortes e unidos a cada fim de semana", disse ele à Sky Sports.
Quando questionado se havia algum ponto positivo a ser destacado em Suzuka, ele foi direto ao ponto, e afirmou que os problemas devem persistir. "A verdade é que não. Acho que o carro está basicamente o mesmo das duas primeiras corridas e vai continuar assim pelas próximas dez ou mais", falou à DAZN.
Bicampeão da Fórmula 1, Alonso terá que se conformar em largar da última fila do grid no GP do Japão, ao lado de Stroll.
Foto de: LAT Images
"Posso afirmar agora que não veremos nenhuma mudança. Estamos trabalhando para melhorar a situação, mas na F1, milagres não acontecem fim de semana após fim de semana. Vamos tentar trabalhar, mas a primeira parte do ano será muito difícil e, com sorte, a segunda será um pouco melhor", concluiu o veterano.
Alonso, em 21º, e Stroll, em 22º, compõem a última fila do GP do Japão de Fórmula 1. A largada está marcada para as 2h (horário de Brasília) do próximo domingo (29). A Globo transmite a corrida na TV aberta para o Brasil, o SporTV na TV fechada e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real.
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