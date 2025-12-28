Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

Não é a primeira vez que o tetracampeão passa as festas de fim de ano em terras brasileiras

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives into the paddock with Kelly Piquet

Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images

É isso mesmo que você leu: Max Verstappen está em terras brasileiras para passar o réveillon após a temporada de 2025 de Fórmula 1! O piloto comemorou o Natal com a família na Europa, celebrando a noite com a filha Lily, a companheira Kelly Piquet e a enteada Penélope.

Leia também:
 

Não é a primeira vez que o tetracampeão celebra as datas de fim de ano no Brasil. Na verdade, desde começou a namorar com a filha de Nelson Piquet, o holandês tem visitado o país diversas vezes. O principal local de visita é Brasília, onde a família Piquet mora.

 Dessa vez, o jatinho do piloto pousou na região de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Importante lembrar que, em 2020, Verstappen visitou os Lençóis Maranhenses e passou as celebrações de fim de ano no Maranhão pela primeira vez.

No Rio Grande do Norte, é possível que o piloto se encaminhe para Fernando de Noronha, local onde diversas celebridades passam as festas por ser bastante luxuoso e recluso do público. Trancoso e Angra dos Reis também são destinos possíveis.

 

 

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

