F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto

É isso mesmo que você leu: Max Verstappen está em terras brasileiras para passar o réveillon após a temporada de 2025 de Fórmula 1! O piloto comemorou o Natal com a família na Europa, celebrando a noite com a filha Lily, a companheira Kelly Piquet e a enteada Penélope.

Não é a primeira vez que o tetracampeão celebra as datas de fim de ano no Brasil. Na verdade, desde começou a namorar com a filha de Nelson Piquet, o holandês tem visitado o país diversas vezes. O principal local de visita é Brasília, onde a família Piquet mora.

Dessa vez, o jatinho do piloto pousou na região de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte. Importante lembrar que, em 2020, Verstappen visitou os Lençóis Maranhenses e passou as celebrações de fim de ano no Maranhão pela primeira vez.

No Rio Grande do Norte, é possível que o piloto se encaminhe para Fernando de Noronha, local onde diversas celebridades passam as festas por ser bastante luxuoso e recluso do público. Trancoso e Angra dos Reis também são destinos possíveis.

