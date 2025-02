F1 - Jean Todt: "Ainda visito Schumacher regularmente"

Jean Todt, ex-chefe de equipe da Ferrari e ex-presidente da FIA, afirmou que ainda visita o heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher e sua família.

Schumacher, hoje com 56 anos, não aparece em público desde que sofreu uma grave acidente acidente de esqui em dezembro de 2013. Ele foi colocado em coma induzido e levado para casa em setembro de 2014 para continuar sua reabilitação.

A família Schumacher manteve sua condição médica em sigilo e forneceu poucas atualizações. Apenas algumas pessoas foram autorizadas a visitar Michael, incluindo o ex-chefe da Ferrari, Todt.

O ex-presidente da FIA foi chefe de equipe da Scuderia no auge do domínio de Schumacher, com o alemão conquistando cinco títulos consecutivos.

Jean Todt, presidente da FIA Foto: Erik Junius

Todt disse que continua visitando Schumacher regularmente: "Sua família decidiu não responder a perguntas sobre a condição de Schumacher, uma escolha que eu respeito", disse Todt ao jornal italiano La Repubblica.

"Eu o vejo e à sua família regularmente e com amor, e o vínculo entre nós vai além do trabalho do passado".

"Hoje ele faz parte da minha vida, que está longe da Fórmula 1".

