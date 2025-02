Eddie Jordan acredita que Charles Leclerc irá se beneficiar de já estar acostumado com a Ferrari nos primeiros meses da temporada de 2025 da Fórmula 1, mas deve tomar cuidado com o momento que Lewis Hamilton se acostumar com os italianos.

Em entrevista ao podcast Formula For Success, o icônico ex-chefe de equipe apontou que o monegasco precisa ser inteligente e gerenciar muito tempo o pouco tempo que ele tem.

"Leclerc está na Ferrari há sete anos. Ele conhece todo mundo, sabe como falar com a equipe, conhece o idioma. Ele é a menina dos olhos de Maranello".

"No entanto, acho que ele ficará surpreso com algumas coisas depois da chegada de Hamilton. Qualquer que seja a vantagem que ele tenha tido contra Sainz, talvez não se sinta tão confortável contra Hamilton."

Jordan acha que Hamilton terá um bom desempenho em sua nova equipe, mas pode precisar de algum tempo para se adaptar:

"Acho que ele precisará de duas a três corridas para estar em seu melhor nível".

Por outro lado, Jordan enfatizou que Leclerc precisa aumentar a pressão, começando forte enquanto Hamilton ainda está se adaptando:

"Leclerc precisa ter o melhor desempenho possível no início da temporada e aumentar a pressão. Porque, à medida que a temporada avança, o amor por Hamilton aumentará. Ele terá muito apoio dos Tifosi em particular e do público italiano em geral. A Ferrari é uma equipe nacional e acho que Lewis realmente quer isso e vai abraçar esse amor".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!