Sebastian Vettel garantiu sua participação no grid da Fórmula 1 de 2021 ao assinar com a Aston Martin para o próximo ano. A equipe, que atualmente corre como Racing Point, já anunciou a novidade na última quinta-feira (10).

Enquanto os valores permanecem confidenciais, o jornal Bild informou detalhes do contrato, como duração e salário. De acordo com o veículo, Vettel está formalmente garantido apenas até 2021. O salário do alemão será de 15 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 94,5 milhões), valor inferior ao que recebe atualmente na Ferrari, de 45 milhões.

A redução de valores pode ser entendida pela crise econômica global causada pela pandemia do novo coronavírus.

