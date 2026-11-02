F1: Jornal italiano usa título de Antonelli para tirar sarro da Ferrari

Andrea Kimi Antonelli conquistou o primeiro título mundial de Fórmula 1 neste domingo (01) e ocupou a primeira página de diferentes jornais ao redor do mundo, especialmente dos italianos. No entanto, um deles aproveitou a oportunidade para alfinetar a Ferrari.

Na capa desta segunda-feira, o tradicional Gazzetta dello Sport utilizou a foto do pódio em que Antonelli é levantado por Max Verstappen e Lewis Hamilton, com a manchete "KiMitico", uma brincadeira com o nome do italiano e a palavra "mítico". No entanto, uma chamada logo embaixo chamou atenção.

"Kimi Antonelli é um campeão de Fórmula 1. Graças a seu talento, seu carro e por não ter corrido com a Ferrari" foi a chamada da coluna Il Rompipallone, escrita por Gene Gnocchi.

Gazzetta dello Sport

A escolha do jornal em colocar a frase causou efeito nas redes sociais, com internautas comentando "isso vindo de um veículo italiano é louco", "Ferrari tomou de graça", " John Elkann [Presidente executivo da Ferrari], tenha vergonha" e "Isso deve doer em Maranello vindo da Gazzetta dello Sport".

Isso porque a relação entre a Itália e a escuderia de Maranello é uma das mais fortes do automobilismo, e a expectativa de ver um compatriota campeão muitas vezes esteve associada a Ferrari. Antonelli, porém, escreveu a própria história por outro caminho, quebrando um jejum de 73 anos sem um campeão italiano ao lado da Mercedes.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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