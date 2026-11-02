Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Jornal italiano usa título de Antonelli para tirar sarro da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Jornal italiano usa título de Antonelli para tirar sarro da Ferrari

F1: Haas não define situação de Ocon para GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Haas não define situação de Ocon para GP de São Paulo

F1 - Verstappen: Duelo entre Leclerc e Hamilton "acabou custando a vitória para eles"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Verstappen: Duelo entre Leclerc e Hamilton "acabou custando a vitória para eles"

F1: Russell falta às entrevistas pós-México e Mercedes é punida

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Russell falta às entrevistas pós-México e Mercedes é punida

F1 - Antonelli temia bater nas últimas voltas do GP do México: "Já estava chorando"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Antonelli temia bater nas últimas voltas do GP do México: "Já estava chorando"

Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint F1
Porsche Cup: Confira horários e onde assistir à etapa de Interlagos

GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Interlagos, com Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
GP de São Paulo de F1: Confira horários e como assistir à etapa de Interlagos, com Bortoleto

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1
Fórmula 1

F1: Jornal italiano usa título de Antonelli para tirar sarro da Ferrari

Gazzetta dello Sport utilizou chamada na capa desta segunda-feira alfinetando time de Maranello

Olivia Nogueira
Publicado:
Add as a preferred source
Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli conquistou o primeiro título mundial de Fórmula 1 neste domingo (01)  e ocupou a primeira página de diferentes jornais ao redor do mundo, especialmente dos italianos. No entanto, um deles aproveitou a oportunidade para alfinetar a Ferrari. 

Leia também:

Na capa desta segunda-feira, o tradicional Gazzetta dello Sport utilizou a foto do pódio em que Antonelli é levantado por Max Verstappen e Lewis Hamilton, com a manchete "KiMitico", uma brincadeira com o nome do italiano e a palavra "mítico". No entanto, uma chamada logo embaixo chamou atenção. 

"Kimi Antonelli é um campeão de Fórmula 1. Graças a seu talento, seu carro e por não ter corrido com a Ferrari" foi a chamada da coluna Il Rompipallone, escrita por Gene Gnocchi

Gazzetta dello Sport

Gazzetta dello Sport

A escolha do jornal em colocar a frase causou efeito nas redes sociais, com internautas comentando "isso vindo de um veículo italiano é louco", "Ferrari tomou de graça", " John Elkann [Presidente executivo da Ferrari], tenha vergonha" e "Isso deve doer em Maranello vindo da Gazzetta dello Sport".  

Isso porque a relação entre a Itália e a escuderia de Maranello é uma das mais fortes do automobilismo, e a expectativa de ver um compatriota campeão muitas vezes esteve associada a Ferrari. Antonelli, porém, escreveu a própria história por outro caminho, quebrando um jejum de 73 anos sem um campeão italiano ao lado da Mercedes. 

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Haas não define situação de Ocon para GP de São Paulo
Mais de
Olivia Nogueira

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Últimas notícias

F1: Jornal italiano usa título de Antonelli para tirar sarro da Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Jornal italiano usa título de Antonelli para tirar sarro da Ferrari

F1: Haas não define situação de Ocon para GP de São Paulo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Haas não define situação de Ocon para GP de São Paulo

F1 - Verstappen: Duelo entre Leclerc e Hamilton "acabou custando a vitória para eles"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1 - Verstappen: Duelo entre Leclerc e Hamilton "acabou custando a vitória para eles"

F1: Russell falta às entrevistas pós-México e Mercedes é punida

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Russell falta às entrevistas pós-México e Mercedes é punida