Os comentários do chefe da Ferrari, Fred Vasseur, durante o fim de semana do GP do Canadá de Fórmula 1 continuam repercutindo na imprensa italiana.

O mandatário descreveu as notícias sobre sua saída como "absurdas" e criticou duramente a mídia italiana. Após essas críticas, a Associação Italiana de Jornalistas Esportivos Automotivos (UIGA) tomou medidas.

Após a notícia de que o chefe de aerodinâmica da Red Bull, Enrico Balbo, foi procurado pela Ferrari, Vasseur declarou nunca ter ouvido falar dessa pessoa antes e enfatizou que tais rumores tiveram um impacto negativo, especialmente sobre o atual chefe de aerodinâmica da Ferrari, Diego Tondi.

"Essas notícias causam uma distração dentro da equipe. Em um ambiente de competição de altíssimo nível, como a F1, a perda de concentração pode ter consequências graves."

A UIGA, em um comunicado sem citar nomes, destacou a liberdade de imprensa e a responsabilidade jornalística. O comunicado incluiu as seguintes declarações:

“O trabalho dos jornalistas não é apoiar uma equipe, mas relatar o que está acontecendo de forma responsável e transparente.”

No entanto, o sindicato afirmou que a divulgação de especulações e informações não confirmadas também deve ser tratada com cuidado e enfatizou que a imprensa também tem responsabilidades éticas, afirmando que “Tais notícias podem prejudicar as pessoas e os relacionamentos profissionais”.

Por fim, a UIGA observou que tais discussões trouxeram de volta à pauta a necessidade de encontrar um equilíbrio entre os princípios fundamentais do jornalismo: o direito de acesso à informação e o respeito pessoal e profissional.

"Esse equilíbrio se tornou mais importante do que nunca, especialmente no mundo de hoje, onde a busca por velocidade e sensacionalismo ameaça a qualidade do jornalismo", afirmou o comunicado.

