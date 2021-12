Sem papas na língua, Jos Verstappen, pai de Max, criticou a personalidade fechada de Lewis Hamilton e disse que o respeita apenas como piloto. O holandês, que correu na Fórmula 1 até 2003, disse ter contato com os atuais competidores, mas que o heptacampeão vive em "seu próprio mundo".

Companheiro de Michael Schumacher na Benetton em 1994, ele foi questionado se o alemão não teria o mesmo jeito de ser do britânico e respondeu que não, relembrando que mantinha contato com o antigo parceiro de escuderia mesmo que ele tivesse "mudado na pista".

"Eu nunca falo com Lewis e ele não precisa falar comigo, não sou nada para ele. O respeito como piloto, mas o resto, nada", comentou Jos ao veículo britânico Daily Mail. "Ele e Max se falam apenas no pódio e muito pouco. Quando vejo Verstappen com os outros, acho que eles se dão muito bem, mas com Hamilton nada, pois ele está em seu próprio mundo."

"Eu corri na F1 - em comparação a Max, não cheguei a lugar nenhum - mas falo com alguns dos competidores e eles são todos muito amigáveis, ou apenas dizem olá ou o que quer que seja. Estamos no avião juntos muitas vezes, sempre o mesmo grupo, e nos divertimos muito. No entanto, existem alguns que não olham para você, e sim para o chão"

Schumacher, companheiro de Jos na Benetton, também tinha uma personalidade mais fechada, mas diferente de Hamilton, segundo o holandês: "Michael e eu tínhamos bons contatos e também nos encontramos pessoalmente".

"Ele mudou um pouco no circuito, mas ainda assim era amigável. Já Lewis faz do seu próprio jeito. Teve parceiros de equipe, mas está no ambiente certo. De fato, tomou a decisão certa ao ir para a Mercedes e há muito tempo tem o carro mais rápido, mas ele é bom, com certeza. Eu o respeito como piloto, e só."

Em comparação a seu filho Max, Jos foi claro sobre como se porta: "Ele é como ele é. Algumas pessoas gostam disso, outras não. Diz o que pensa, mas não se envolve em questões políticas, como o que está acontecendo em outros países, como Hamilton faz."

"Verstappen vê isso como o caso de fazer um trabalho como esportista e deixar por isso mesmo. Todo mundo faz do seu jeito e esse é o dele", concluiu.

