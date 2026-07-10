F1: Jos Verstappen e empresário de Max se reúnem com Marko em meio a rumores de ida para a McLaren

Numa imagem publicada pelo jornal holandês De Telegraaf, o empresário de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, e o pai do tetracampeão mundial, Jos Verstappen, apareceram reunidos com o antigo consultor da Red Bull, Helmut Marko, em Amsterdam. Embora o conteúdo da reunião continue desconhecido, o timing chama bastante a atenção.

Isso porque, na última semana, após o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, intensificaram-se os rumores de uma possível ida do piloto holandês para a McLaren, numa operação que também poderia culminar na ida do australiano Oscar Piastri para a Red Bull.

No entanto, segundo o PlanetF1, o staff do piloto da Austrália reitera o contrato dele com o time de Woking, o que se soma a declarações recentes do CEO da equipe, Zak Brown, que ressaltou que a escuderia inglesa está bem servida com Piastri e Lando Norris.

Porém, a possibilidade de contratar Verstappen -- especialmente sem ter de pagar nada à Red Bull, dada a cláusula de desempenho da equipe que poderia ser ativada pelo holandês para sair de graça do time -- pode fazer o dirigente americano mudar de ideia.

De todo modo, na publicação de hoje, o jornalista holandês Erik van Haren, que é próximo ao clã Verstappen, escreveu o seguinte: "Visto hoje em Amsterdã: o empresário de Max Verstappen, Raymond Vermeulen, e o pai Jos com o ex-dirigente de alto escalão da Red Bull, Helmut Marko. O que foi discutido lá não é conhecido. O futuro de Verstappen na F1 está sob enorme lupa, mas também a esse respeito ainda não há clareza".

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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